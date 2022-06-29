هذه الدورة هي الأولى في سلسلة من ست دورات لتزويدك بالمهارات التي تحتاج إلى تطبيقها على الأدوار على المستوى التمهيدي في إدارة المشروعات. يلعب مديرو المشروعات دورًا رئيسيًا في قيادة وتخطيط وتنفيذ المشروعات الهامة لمساعدة مؤسساتهم على النجاح. في هذه الدورة، ستكتشف المصطلحات الأساسية لإدارة المشروعات وتكتسب فهمًا أعمق لدور ومسئوليات مدير المشروعات. سنقدم لك أيضًا أنواع الوظائف التي قد تتابعها بعد إكمال هذا البرنامج. خلال البرنامج، ستتعلم من مديري مشروعات Google الحاليين، من الذي يمكنه تزويدك بتجربة تعليمية متعددة الأبعاد ستساعدك على بناء مهاراتك للتطبيق أثناء العمل.
This course is part of the إدارة المشروعات من Google Professional Certificate
Offered By
About this Course
What you will learn
وصف مهارات إدارة المشروعات وأدوارها ومسئولياتها عبر مجموعة متنوعة من الصناعات
شرح دورة حياة إدارة المشروعات والمقارنة بين منهجيات إدارة البرامج المختلفة
تحديد الهيكل التنظيمي والثقافة التنظيمية وشرح كيفية تأثيره على إدارة المشروعات.
Skills you will gain
- Project Management
- Change Management
- Technology Strategy
- Culture
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
Syllabus - What you will learn from this course
مباشرة مهنة في إدارة المشروعات
سوف تتعلم كيف يتم تنظيم البرنامج، والمقصود بإدارة المشروعات ومهام مدير المشروعات، وكيفية تطبيق مهاراتك من خبرة العمل السابقة في أدوار إدارة المشروعات، وأنواع أدوار إدارة المشروعات التي يمكنك متابعتها بعد الانتهاء من هذه الشهادة، وكيفية البحث عن هذه المناصب الوظيفية.
المسار لتصبح مدير مشروع
ستتعلم كيف يضيف مديرو المشروعات قيمة إلى المؤسسات وفرقهم، وما دور ومسئوليات مدير المشروعات وما المهارات الأساسية التي يحتاجها مدير المشروعات ليكون ناجحًا.
دورة حياة إدارة المشروعات والمنهجيات
ستتعرف على مراحل دورة حياة المشروع والمهام التي تنطوي عليها وسبب أهمية إنجازها. ستتعرف أيضًا على منهجيات وأساليب إدارة المشروعات المختلفة والأكثر فاعلية لمشروع معين.
الهيكل التنظيمي والثقافة
ستتعرف على الهياكل التنظيمية المشتركة وكيفية تأثيرها على إدارة المشروعات وكيف تؤثر الثقافة التنظيمية على إدارة المشروعات وكيف يساهم مدير المشروعات في عملية إدارة التغيير. اختياريًا، يمكنك البدء في تطوير استراتيجيتك وشبكتك المهنية لمساعدتك على الاستعداد للبحث عن وظيفة.
About the إدارة المشروعات من Google Professional Certificate
استعد لمهنة جديدة في مجال إدارة المشروعات عالي النمو، دون الحاجة إلى خبرة أو درجة علمية. احصل على التدريب الاحترافي المصمم من Google، انطلق في المسار السريع للحصول على وظيفة مدفوعة الأجر بشكل تنافسي.
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