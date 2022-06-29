About this Course

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Course 1 of 6 in the
إدارة المشروعات من Google
Beginner Level

Approx. 15 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • وصف مهارات إدارة المشروعات وأدوارها ومسئولياتها عبر مجموعة متنوعة من الصناعات

  • شرح دورة حياة إدارة المشروعات والمقارنة بين منهجيات إدارة البرامج المختلفة

  • تحديد الهيكل التنظيمي والثقافة التنظيمية وشرح كيفية تأثيره على إدارة المشروعات.

Skills you will gain

  • Project Management
  • Change Management
  • Technology Strategy
  • Culture
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 1 of 6 in the
إدارة المشروعات من Google
Beginner Level

Approx. 15 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

Placeholder

Google

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

3 hours to complete

مباشرة مهنة في إدارة المشروعات

3 hours to complete
10 videos (Total 39 min), 5 readings, 2 quizzes
Week
2

Week 2

4 hours to complete

المسار لتصبح مدير مشروع

4 hours to complete
11 videos (Total 36 min), 5 readings, 6 quizzes
Week
3

Week 3

4 hours to complete

دورة حياة إدارة المشروعات والمنهجيات

4 hours to complete
8 videos (Total 39 min), 5 readings, 3 quizzes
Week
4

Week 4

4 hours to complete

الهيكل التنظيمي والثقافة

4 hours to complete
10 videos (Total 39 min), 9 readings, 4 quizzes

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إدارة المشروعات من Google

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