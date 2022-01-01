Learner Reviews & Feedback for أسس إدارة المشروعات by Google
About the Course
هذه الدورة هي الأولى في سلسلة من ست دورات لتزويدك بالمهارات التي تحتاج إلى تطبيقها على الأدوار على المستوى التمهيدي في إدارة المشروعات. يلعب مديرو المشروعات دورًا رئيسيًا في قيادة وتخطيط وتنفيذ المشروعات الهامة لمساعدة مؤسساتهم على النجاح. في هذه الدورة، ستكتشف المصطلحات الأساسية لإدارة المشروعات وتكتسب فهمًا أعمق لدور ومسئوليات مدير المشروعات. سنقدم لك أيضًا أنواع الوظائف التي قد تتابعها بعد إكمال هذا البرنامج. خلال البرنامج، ستتعلم من مديري مشروعات Google الحاليين، من الذي يمكنه تزويدك بتجربة تعليمية متعددة الأبعاد ستساعدك على بناء مهاراتك للتطبيق أثناء العمل.
يجب أن يكون المتعلمون الذين يكملون هذا البرنامج مجهزين للتقدم لوظائف المستوى التمهيدي كمديري المشروعات. لا تلزم خبرة سابقة.
بنهاية هذه الدورة، ستكون قادرًا على:
- تحديد إدارة المشروعات ووصف ما يشكل مشروعًا.
- استكشاف أدوار ومسئوليات إدارة المشروعات عبر مجموعة متنوعة من الصناعات.
- تفصيل المهارات الأساسية التي تساعد مدير المشروعات على النجاح.
- وصف دورة حياة المشروع وشرح أهمية كل مرحلة.
- مقارنة منهجيات وأساليب إدارة البرامج المختلفة وتحديد أيهما أكثر فعالية لمشروع معين.
- تحديد الهيكل التنظيمي والثقافة وشرح كيفية تأثيره على إدارة المشروعات.
- تحديد إدارة التغيير ووصف دور مدير المشروعات في هذه العملية....