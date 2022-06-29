هذه هي الدورة التدريبية الثالثة في برنامج شهادة إدارة المشروعات من Google. تستكشف هذه الدورة كيفية رسم مشروع في المرحلة الثانية من دورة حياة المشروع: مرحلة التخطيط للمشروع. ستفحص المكونات الرئيسية لخطة المشروع، وكيفية عمل تقديرات زمنية دقيقة، وكيفية تعيين المعالم الرئيسية. بعد ذلك، سوف تتعلم كيفية إنشاء وإدارة الميزانية وكيفية القيام بعمليات الشراء. بعد ذلك، سوف تكتشف الأدوات التي يمكن أن تساعدك في تحديد وإدارة أنواع مختلفة من المخاطر وكيفية استخدام خطة إدارة المخاطر للوصول إلى المخاطر وحلها. أخيرًا، سوف تستكشف كيفية صياغة وإدارة خطة تواصل وكيفية تنظيم وثائق المشروع. سيستمر مديرو مشروعات Google الحاليون في إرشادك وتزويدك بأساليب عملية لإنجاز هذه المهام مع عرض لك أفضل أدوات إدارة المشروع والموارد للوظيفة الحالية.
This course is part of the إدارة المشروعات من Google Professional Certificate
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About this Course
What you will learn
وصف مكونات مرحلة تخطيط المشروع وأهميتها.
تحديد الأدوات وأفضل الممارسات لبناء خطة المشروع وخطة إدارة المخاطر.
وصف كيفية تقدير الميزانية وتتبعها والمحافظة عليها.
- وضع خطة تواصل بسيطة وشرح كيفية إدارتها.
Skills you will gain
- تقدير المهمة
- إدارة المخاطر
- التخطيط للمشروع
- الشراء
- التفكير الاستراتيجي
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
Syllabus - What you will learn from this course
بدء مرحلة التخطيط
سوف تتعلم كيف يتم تنظيم الدورة التدريبية، وفوائد التخطيط والمكونات الرئيسية لمرحلة التخطيط، والفرق بين المهام والمعالم الرئيسية، وكيفية تعيين المعالم الرئيسية.
بناء خطة المشروع
ستتعرف على سبب أهمية خطة المشروع والمكونات التي تحتوي عليها وكيفية إنشاء تقديرات زمنية دقيقة وسبب أهميتها والأدوات وأفضل الممارسات التي يجب استخدامها لبناء خطة مشروع.
إدارة الميزانية والمشتريات
سوف تتعلم ما مكونات ميزانية المشروع، وكيف تعمل عملية وضع الميزانية، وكيفية إدارة ميزانية المشروع. سوف تستكشف أيضًا كيفية عمل عملية الشراء، وما الوثائق الضرورية، وكيفية الحصول على الدعم وتجنب التعارضات الأخلاقية أثناء العملية.
إدارة المخاطر بفعالية
سوف تتعلم ما هي إدارة المخاطر وكيف يمكن أن تساعد في منع فشل المشروع، وما هي الأدوات التي يمكن أن تساعد في تحديد وإدارة المخاطر، وكيفية تحديد أنواع مختلفة من المخاطر وقياس تأثيرها على المشروع، وكيفية استخدام خطة إدارة المخاطر للتواصل وحل المخاطر.
About the إدارة المشروعات من Google Professional Certificate
استعد لمهنة جديدة في مجال إدارة المشروعات عالي النمو، دون الحاجة إلى خبرة أو درجة علمية. احصل على التدريب الاحترافي المصمم من Google، انطلق في المسار السريع للحصول على وظيفة مدفوعة الأجر بشكل تنافسي.
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