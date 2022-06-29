About this Course

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Course 3 of 6 in the
إدارة المشروعات من Google
Beginner Level
Approx. 25 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • وصف مكونات مرحلة تخطيط المشروع وأهميتها.

  • تحديد الأدوات وأفضل الممارسات لبناء خطة المشروع وخطة إدارة المخاطر.

  • وصف كيفية تقدير الميزانية وتتبعها والمحافظة عليها.

  • - وضع خطة تواصل بسيطة وشرح كيفية إدارتها.

Skills you will gain

  • تقدير المهمة
  • إدارة المخاطر
  • التخطيط للمشروع
  • الشراء
  • التفكير الاستراتيجي
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 3 of 6 in the
إدارة المشروعات من Google
Beginner Level
Approx. 25 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

Placeholder

Google

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

5 hours to complete

بدء مرحلة التخطيط

5 hours to complete
10 videos (Total 39 min), 7 readings, 5 quizzes
Week
2

Week 2

5 hours to complete

بناء خطة المشروع

5 hours to complete
9 videos (Total 42 min), 6 readings, 5 quizzes
Week
3

Week 3

5 hours to complete

إدارة الميزانية والمشتريات

5 hours to complete
12 videos (Total 51 min), 8 readings, 8 quizzes
Week
4

Week 4

4 hours to complete

إدارة المخاطر بفعالية

4 hours to complete
10 videos (Total 38 min), 5 readings, 7 quizzes

About the إدارة المشروعات من Google Professional Certificate

إدارة المشروعات من Google

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