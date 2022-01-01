Learner Reviews & Feedback for بدء المشروع: بدء مشروع ناجح by Google
About the Course
هذه هي الدورة التدريبية الثانية في برنامج شهادة إدارة المشروعات من Google. ستوضح لك هذه الدورة كيفية إعداد مشروع ما لتحقيق النجاح في المرحلة الأولى من دورة حياة المشروع وهي: مرحلة بدء المشروع. عند استكشاف المكونات الرئيسية لهذه المرحلة، ستتعلم كيفية تحديد وإدارة أهداف المشروع والتسليمات والنطاق ومعايير النجاح. ستكتشف كيفية استخدام الأدوات والقوالب مثل شبكات تحليل الأطراف المعنية ومواثيق المشروع لمساعدتك في تحديد توقعات المشروع وتوصيل الأدوار والمسئوليات. سيستمر مديرو مشروعات Google الحاليون في إرشادك وتزويدك بأساليب عملية لإنجاز هذه المهام عند عرض لك أفضل أدوات وموارد إدارة المشروعات للوظيفة الحالية.
يجب أن يكون المتعلمون الذين يكملون هذا البرنامج مجهزين للتقدم لوظائف المستوى التمهيدي كمديري المشروعات. لا تلزم خبرة سابقة.
بنهاية هذه الدورة، ستكون قادرًا على:
- فهم أهمية مرحلة بدء المشروع من دورة حياة المشروع.
- وصف المكونات الرئيسية لمرحلة بدء المشروع.
- تحديد فوائد المشروع وتكاليفه.
- تحديد ووضع أهداف المشروع وتسليماته القابلة للقياس.
- تحديد نطاق المشروع والتمييز بين المهام الموجودة داخل النطاق وخارجه.
- فهم كيفية إدارة اتساع النطاق لتجنب التأثير في أهداف المشروع.
- تحديد وقياس معايير نجاح المشروع.
- استكمال تحليل الطرف المعني وشرح أهميته.
- استخدام مخططات RACI لتحديد مسئوليات أعضاء فريق المشروع وتوصيلها.
- فهم المكونات الرئيسية لمواثيق المشروع وإعداد ميثاق المشروع لبدء المشروع.
- تقييم أدوات إدارة المشروعات المختلفة لتلبية احتياجات المشروع....