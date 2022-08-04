About this Course

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Beginner Level

 هذا البرنامج التدريبي لا يحتاج إلى خبرة مسبقة، بل إنه مصمم لكل من يهتم في مجال الذكاء الاصطناعي.

Approx. 6 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • تتعرف على مفهوم الذكاء الاصطناعي وتميز بين أنواع الروبوتات المختلفة.

  • تشرح مسارات الذكاء الاصطناعي المختلفة وتتعرف على الأنظمة الخبيرة.

  • تشرح مفهوم الرؤية الحاسوبية وتطبق تقنيات معالجة اللغات الطبيعية.

  • تشرح البيانات الضخمة وتصنيفاتها، تعرف خصائص البيانات الضخمة وتطبق آليات التعلم الآلي.

Skills you will gain

  • المهارات الرقمية
  • استشراف المستقبل ورسم السيناريوهات
  • مهارات التعامل مع البيانات الضخمة
  • الابتكار
  • الريادة ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level

 هذا البرنامج التدريبي لا يحتاج إلى خبرة مسبقة، بل إنه مصمم لكل من يهتم في مجال الذكاء الاصطناعي.

Approx. 6 hours to complete
Arabic

Instructors

Offered by

Placeholder

Alfaisal University | KLD

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

1 hour to complete

المفاهيم الأساسية

1 hour to complete
6 videos (Total 28 min), 2 readings, 5 quizzes
Week
2

Week 2

1 hour to complete

مسارات الذكاء الاصطناعي

1 hour to complete
3 videos (Total 17 min), 1 reading, 4 quizzes
Week
3

Week 3

1 hour to complete

معالجة اللغات الطبيعية

1 hour to complete
5 videos (Total 26 min), 1 reading, 6 quizzes
Week
4

Week 4

1 hour to complete

البيانات الضخمة

1 hour to complete
7 videos (Total 35 min), 1 reading, 8 quizzes

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