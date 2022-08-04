نعيش اليوم في ظل ثورة صناعية جديدة وهي الثورة الصناعية الرابعة التي تمر على هذا الكوكب وتعصف بكل قطاعاته وتؤثر فيها تأثيراً بالغاً سواء سلباً أو إيجاباً، وكي نكون من رواد هذه الثورة الصناعية ونترك بصمتنا يجب علينا الإلمام بكل علومها وتطبيقاتها على أرض الواقع بالإضافة إلى الإلمام بأهم ما تصدَّر هذه المرحلة من علوم وتقنيات؛ والذي هو علم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة الذي يعتبر من أهم مسارات تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث من خلال التجربة العلمية والعملية في هذا المجال سنقدم هذا العلم بشكل مبسط مع أمثلة وتجارب عملية تساعد المتدرب على اكتشاف هذا العلم وطرق تطبيقه في شتى المجالات.
أساسيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة | AIAlfaisal University | KLD
About this Course
هذا البرنامج التدريبي لا يحتاج إلى خبرة مسبقة، بل إنه مصمم لكل من يهتم في مجال الذكاء الاصطناعي.
What you will learn
تتعرف على مفهوم الذكاء الاصطناعي وتميز بين أنواع الروبوتات المختلفة.
تشرح مسارات الذكاء الاصطناعي المختلفة وتتعرف على الأنظمة الخبيرة.
تشرح مفهوم الرؤية الحاسوبية وتطبق تقنيات معالجة اللغات الطبيعية.
تشرح البيانات الضخمة وتصنيفاتها، تعرف خصائص البيانات الضخمة وتطبق آليات التعلم الآلي.
Skills you will gain
- المهارات الرقمية
- استشراف المستقبل ورسم السيناريوهات
- مهارات التعامل مع البيانات الضخمة
- الابتكار
- الريادة ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة
هذا البرنامج التدريبي لا يحتاج إلى خبرة مسبقة، بل إنه مصمم لكل من يهتم في مجال الذكاء الاصطناعي.
Offered by
Alfaisal University | KLD
جامعة الفيصل هي جامعة تم إنشاؤها في عام 2002 بمبادرة من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة كأول جامعة أهلية غير ربحية في المملكة العربية السعودية، وهي جامعة مشهود لها بالتزامها بالمعايير العالمية للجودة ومتميزة باهتمامها بالطالب والبحث العلمي، وقد تم تصنيفها كإحدى أفضل الجامعات العالمية وفق الترتيب العالمي لأفضل 200 جامعة لا يزيد عمرها عن 50 سنة.
Syllabus - What you will learn from this course
المفاهيم الأساسية
هذه الوحدة تعتبر المدخل الذي ستتعرف من خلاله على أساسيات الذكاء الاصطناعي، حيث ستتعرف على مفهوم الذكاء الاصطناعي، والروبوتات وأنواعها، بالإضافة إلى مقدمة عن مسارات الذكاء الاصطناعي.
مسارات الذكاء الاصطناعي
تغطي هذه الوحدة المواضيع المتعلقة بمسارات الذكاء الاصطناعي وتشمل: الأنظمة الخبيرة، ومفهوم الرؤية الحاسوبية، ومجالات تطبيق الرؤية الحاسوبية.
معالجة اللغات الطبيعية
ماذا نعني بمعالجة اللغات الطبيعية؟ هذا ما سنعرفه في هذه الوحدة، حيث سنتعرف على مفهوم معالجة اللغات الطبيعية بالإضافة إلى أنظمة الحوار والترجمة الآلية، وأيضاً استخلاص النصوص وتلخيصها.
البيانات الضخمة
ستتعرف في هذه الوحدة على المفاهيم الأساسية المتعلقة بالبيانات الضخمة وآليات حفظها وقياسها، بالإضافة إلى خصائصها الأساسية والجديدة، وأيضاً مصادر البيانات الضخمة وأنواعها، وأنواع البيانات حسب التصنيف والمعالجة، وأخيراً تقنيات ومراحل معالجة البيانات الضخمة.
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