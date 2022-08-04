Learner Reviews & Feedback for أساسيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة | AI by Alfaisal University | KLD
About the Course
نعيش اليوم في ظل ثورة صناعية جديدة وهي الثورة الصناعية الرابعة التي تمر على هذا الكوكب وتعصف بكل قطاعاته وتؤثر فيها تأثيراً بالغاً سواء سلباً أو إيجاباً، وكي نكون من رواد هذه الثورة الصناعية ونترك بصمتنا يجب علينا الإلمام بكل علومها وتطبيقاتها على أرض الواقع بالإضافة إلى الإلمام بأهم ما تصدَّر هذه المرحلة من علوم وتقنيات؛ والذي هو علم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة الذي يعتبر من أهم مسارات تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث من خلال التجربة العلمية والعملية في هذا المجال سنقدم هذا العلم بشكل مبسط مع أمثلة وتجارب عملية تساعد المتدرب على اكتشاف هذا العلم وطرق تطبيقه في شتى المجالات.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم أساسيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وتوظيفها في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: تطبيق آليات التعلم الآلي، التعرف على خصائص البيانات الضخمة، شرح البيانات الضخمة وتصنيفاتها، تطبيق تقنيات معالجة اللغات الطبيعية، شرح مفهوم الرؤية الحاسوبية،
التعرف على الأنظمة الخبيرة، شرح مسارات الذكاء الاصطناعي المختلفة، التمييز بين أنواع الروبوتات المختلفة، التعرف على مفهوم الذكاء الاصطناعي....