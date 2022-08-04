About this Course

1,939 recent views
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Beginner Level

هذه الدورة تأسيسية. نوصي بإكمال دورات أساسيات الشبكات في أروبا وأساسيات التنقل في أروبا قبل الالتحاق بهذه الدورة.

Approx. 7 hours to complete
Arabic

Skills you will gain

  • Hashing
  • Authentication
  • Cryptography
  • Network Security
  • Malware
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level

هذه الدورة تأسيسية. نوصي بإكمال دورات أساسيات الشبكات في أروبا وأساسيات التنقل في أروبا قبل الالتحاق بهذه الدورة.

Approx. 7 hours to complete
Arabic

Instructors

Offered by

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Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1
Week 1
4 hours to complete

Part 1

4 hours to complete
21 videos (Total 221 min)
Week
2
Week 2
3 hours to complete

Part 2

3 hours to complete
20 videos (Total 157 min)

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