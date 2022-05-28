يعتمد نجاح أية مؤسسة اعتماداً مباشراً وأساسياً على فريق العمل (Team)، فكلما كان أعضاء فريق العمل فى حالة من التجانس والتفاهم مع بعضهم البعض داخل المنظمة، تم إنجاز الأهداف الموضوعة لهم بكفاءة وفاعلية، لذلك يجب علينا دراسة سلوك الأفراد داخل المنظمات من أجل التنبؤ بسلوكياتهم في المستقبل كي نتمكن من تكوين (Team) متجانس يسعى إلى تحقيق أهداف ورؤية المؤسسة.
نماذج السلوك التنظيمي | Organizational Behavior ModelsAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في أساسيات السلوك التنظيمي
What you will learn
شرح المقصود بنماذج السلوك التنظيمي
فهم نموذج "بيلبن" لأدوار فريق العمل
فهم مبادئ قيادة التغيير في المنظمات
خبرة في أساسيات السلوك التنظيمي
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
نماذج السلوك التنظيمي
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم مبادئ قيادة التغيير في المنظمات، فهم نموذج "بيلبن" لأدوار فريق العمل، شرح المقصود بنماذج السلوك التنظيمي.
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