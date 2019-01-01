Learner Reviews & Feedback for نماذج السلوك التنظيمي | Organizational Behavior Models by Alfaisal University | KLD
About the Course
يعتمد نجاح أية مؤسسة اعتماداً مباشراً وأساسياً على فريق العمل (Team)، فكلما كان أعضاء فريق العمل فى حالة من التجانس والتفاهم مع بعضهم البعض داخل المنظمة، تم إنجاز الأهداف الموضوعة لهم بكفاءة وفاعلية، لذلك يجب علينا دراسة سلوك الأفراد داخل المنظمات من أجل التنبؤ بسلوكياتهم في المستقبل كي نتمكن من تكوين (Team) متجانس يسعى إلى تحقيق أهداف ورؤية المؤسسة.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم نماذج السلوك التنظيمي، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم مبادئ قيادة التغيير في المنظمات، فهم نموذج "بيلبن" لأدوار فريق العمل، شرح المقصود بنماذج السلوك التنظيمي....