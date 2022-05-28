النمو الاقتصادي (Economic Growth) من الموضوعات ذات الأهمية القصوى، ليس لصنّاع القرار فحسب، بل لعامة الناس أيضاً، لأن لهذا المصطلح علاقة وثيقة بمعدلات البطالة ومستويات الأسعار ودخل الفرد، ومن ثم فسيترتب عليه إما رخاء ورفاهية المجتمع، أو شقاء وتعاسة الأجيال الحالية والمستقبلية.
النمو الاقتصادي | Economic GrowthAlfaisal University | KLD
About this Course
أن يتوفر لدى المتدرب معلومات أساسية عن الاقتصاد
Skills you will gain
- فهم مدى تأثير النمو الاقتصادي على مستوى المعيشة
- معرفة العوامل و السياسات التي تؤثر على النمو الاقتصادي
أن يتوفر لدى المتدرب معلومات أساسية عن الاقتصاد
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
النمو الاقتصادي (Economic Growth)
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم كيفية دعم النمو الاقتصادي من خلال سن السياسات الاقتصادية، التعرف على سبب اختلاف معدلات النمو الاقتصادي بين الدول، توضيح تأثير النمو الاقتصادي على مستوى معيشة الفرد.
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