Learner Reviews & Feedback for Залучення клієнтів за допомогою цифрового маркетингу by Google
About the Course
"Залучення клієнтів за допомогою цифрового маркетингу" – це другий із семи курсів, які необхідно пройти для отримання Сертифікату Google з цифрового маркетингу та електронної комерції. У цьому курсі ви дізнаєтеся, як застосовувати пошукову оптимізацію (SEO), пошуковий маркетинг (SEM) і медійну рекламу для залучення клієнтів онлайн. Ви детально розглянете етапи маркетингової лійки і дізнаєтеся, як використовувати тактику цифрового маркетингу для проходження клієнтами кожного етапу. Ви навчитеся збільшувати відвідуваність вебсайту і підвищувати її ефективність, засвоївши методи пошукової оптимізації, як-от: аналіз ключових слів, алгоритми пошукових систем та нарощування кількості посилань (лінкбілдінг). Ви також дізнаєтеся про платний пошук і рекламу, вивчите тактику, яка використовується для привернення уваги та охоплення потенційних клієнтів на сторінках результатів пошуку, також відомих як SERP. Наприкінці цього курсу ви будете вміти застосовувати стратегії цифрового маркетингу, кращі практики та інструменти для активного привернення уваги до компанії. Також ви навчитеся розуміти потреби клієнтів і зацікавлювати їх своїми товарами та послугами.
Співробітники Google, які зараз працюють у цій сфері, навчатимуть вас, пропонуючи практичні завдання та приклади, які імітують стандартні завдання цифрового маркетингу й електронної комерції, а також продемонструють найбільш ефективні інструменти й ресурси, які вони використовують у своїй роботі.
Студенти, які пройдуть усі сім курсів програми, володітимуть навичками, які дадуть їм змогу претендувати на вакансії початкового рівня в галузі цифрового маркетингу та електронної комерції. Попередній досвід роботи необов’язковий.
Пройшовши цей курс, ви вмітимете вирішувати такі завдання:
– визначати портрет вашого потенційного покупця і формувати цільову аудиторію;
– описувати ціль і переваги етапів маркетингової лійки;
– збільшувати коефіцієнт конверсій;
– застосовувати пошукову оптимізацію та її окремі методи;
– використовувати Google Search Console та звіти для відстеження присутності сайту в результатах пошуку Google;
– визначати переваги пошукового маркетингу і застосовувати його за по треби;
– базово використовувати Google Ads і визначати цільову аудиторію клієнтів....