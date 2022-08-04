"Залучення клієнтів за допомогою цифрового маркетингу" – це другий із семи курсів, які необхідно пройти для отримання Сертифікату Google з цифрового маркетингу та електронної комерції. У цьому курсі ви дізнаєтеся, як застосовувати пошукову оптимізацію (SEO), пошуковий маркетинг (SEM) і медійну рекламу для залучення клієнтів онлайн. Ви детально розглянете етапи маркетингової лійки і дізнаєтеся, як використовувати тактику цифрового маркетингу для проходження клієнтами кожного етапу. Ви навчитеся збільшувати відвідуваність вебсайту і підвищувати її ефективність, засвоївши методи пошукової оптимізації, як-от: аналіз ключових слів, алгоритми пошукових систем та нарощування кількості посилань (лінкбілдінг). Ви також дізнаєтеся про платний пошук і рекламу, вивчите тактику, яка використовується для привернення уваги та охоплення потенційних клієнтів на сторінках результатів пошуку, також відомих як SERP. Наприкінці цього курсу ви будете вміти застосовувати стратегії цифрового маркетингу, кращі практики та інструменти для активного привернення уваги до компанії. Також ви навчитеся розуміти потреби клієнтів і зацікавлювати їх своїми товарами та послугами.
This course is part of the Цифровий маркетинг і електронна комерція від Google Professional Certificate
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About this Course
What you will learn
Визначення стратегій для підвищення рівня обізнаності про бренд серед потенційних клієнтів
Розуміння принципів застосування пошукової оптимізації та її окремих методів
Оптимізація контенту вебсайту для пошукової оптимізації
Розуміння принципів пошукового маркетингу та його переваг для бізнесу
Skills you will gain
- Пошукова оптимізація
- Робота з Google
- Поінформованість клієнтів
- Структура вебсайту
- Пошуковий маркетинг
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
Syllabus - What you will learn from this course
Вступ до залучення клієнтів і налагодження зв’язків у цифровому маркетингу
Ви продовжите вивчення маркетингової лійки та її етапів: знайомства, обмірковування, конверсії та лояльності. Ви також дізнаєтеся про стратегії перетворення потенційних клієнтів на покупців і постійних клієнтів на кожному етапі маркетингової лійки. Далі ви дізнаєтеся, як використовувати портрети клієнтів, щоб зрозуміти цілі споживачів, їхні больові точки та онлайн-платформи, яким вони надають перевагу.
Поняття пошукової оптимізації (SEO)
Ви ознайомитеся з основами SEO. Потім ви отримаєте базові знання про те, як працює пошукова система Google і як відбувається ранжування сайтів. Далі ви дізнаєтеся, як проводити дослідження ключових слів.
Застосування пошукової оптимізації (SEO)
Ви дізнаєтеся, як оптимізувати сайт для пошукової системи, зокрема вивчите стратегії використання контенту, зображень і посилань. Ви також дізнаєтеся, як допомогти пошуковим системам краще зрозуміти ваш контент. Далі ви навчитеся створювати ефективні назви сайтів і додавати структуровані розмітки даних, щоб допомогти користувачам і пошуковим системам знайти те, що їм треба. Потім ви дізнаєтеся, як використовувати інструменти SEO для аналізу ефективності пошуку та поведінки користувачів.
Пошуковий маркетинг (SEM) і медійна реклама
Ви дізнаєтеся про рекламу в пошукових системах, яка ще називається SEM, і рекламу Google Display. Ви навчитеся створювати оголошення в результатах пошуку або медійні оголошення. Ви закінчите курс із розумінням того, як застосовувати та покращувати медійну рекламу.
About the Цифровий маркетинг і електронна комерція від Google Professional Certificate
За менш ніж шість місяців, без досвіду або спеціальної освіти ви підготуєтеся до нової кар’єри в галузях, що швидко розвиваються: цифровому маркетингу та електронній комерції. Компанії потребують талантів у цій сфері; 86% бізнес-лідерів вважають, що цифрова комерція стане найважливішим шляхом в маркетингу протягом наступних двох років.
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Чому варто розпочинати кар’єру у сфері цифрового маркетингу та електронної комерції?
На яку роботу я можу претендувати з цим сертифікатом?
Які методи та платформи використовуються в навчальній програмі?
Які вимоги щодо досвіду та кваліфікації?
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