About this Course

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Course 2 of 7 in the
Цифровий маркетинг і електронна комерція від Google Professional Certificate
Beginner Level
Approx. 21 hours to complete
Ukrainian

What you will learn

  • Визначення стратегій для підвищення рівня обізнаності про бренд серед потенційних клієнтів

  • Розуміння принципів застосування пошукової оптимізації та її окремих методів

  • Оптимізація контенту вебсайту для пошукової оптимізації

  • Розуміння принципів пошукового маркетингу та його переваг для бізнесу

Skills you will gain

  • Пошукова оптимізація
  • Робота з Google
  • Поінформованість клієнтів
  • Структура вебсайту
  • Пошуковий маркетинг
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 2 of 7 in the
Цифровий маркетинг і електронна комерція від Google Professional Certificate
Beginner Level
Approx. 21 hours to complete
Ukrainian

Instructor

Offered by

Placeholder

Google

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

6 hours to complete

Вступ до залучення клієнтів і налагодження зв’язків у цифровому маркетингу

6 hours to complete
10 videos (Total 43 min), 9 readings, 5 quizzes
Week
2

Week 2

4 hours to complete

Поняття пошукової оптимізації (SEO)

4 hours to complete
11 videos (Total 47 min), 4 readings, 4 quizzes
Week
3

Week 3

5 hours to complete

Застосування пошукової оптимізації (SEO)

5 hours to complete
8 videos (Total 31 min), 8 readings, 5 quizzes
Week
4

Week 4

7 hours to complete

Пошуковий маркетинг (SEM) і медійна реклама

7 hours to complete
11 videos (Total 49 min), 12 readings, 6 quizzes

About the Цифровий маркетинг і електронна комерція від Google Professional Certificate

Цифровий маркетинг і електронна комерція від Google

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