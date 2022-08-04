- Медійна реклама
- Маркетинг
- Маркетинг електронною поштою
- Електронна комерція
- Search Engine Optimization (SEO)
- Взаємодія з клієнтами
- Лояльність клієнтів
- Маркетингова аналітика
- Пошукова оптимізація
- Робота з Google
- Поінформованість клієнтів
- Структура вебсайту
Цифровий маркетинг і електронна комерція від Google Professional Certificate
Кар’єра: цифровий маркетинг або е-комерція. Ви отримаєте корисні навички, що підготують вас до роботи за менш ніж 6 місяців. Для проходження курсу не потрібен диплом або досвід роботи
Offered By
What you will learn
Ви вивчите основи цифрового маркетингу та електронної комерції та отримаєте навички, необхідні для роботи на рівні початківця
Ви навчитесь привертати увагу клієнтів та залучати їх за допомогою цифрових маркетингових каналів, як-от пошукові системи та електронна пошта
Ви зможете вимірювати ефективність маркетингової діяльності за допомогою аналітики та найновіших знань
Ви навчитесь створювати інтернет-магазини, аналізувати ефективність роботи в Інтернеті та підвищувати лояльність клієнтів
Skills you will gain
About this Professional Certificate
Applied Learning Project
Програма передбачає понад 190 годин навчання та практичних завдань із моделювання сценаріїв цифрового маркетингу та е-комерції, необхідних для досягнення успіху. Програма є інтерактивною, її було розроблено співробітниками Google із досвідом роботи в цій галузі.
Навички, які ви отримаєте: розробка стратегій цифрового маркетингу та електронної комерції; залучення клієнтів за допомогою цифрових маркетингових каналів, як-от пошукові системи та електронна пошта; вимірювання маркетингової аналітики та обмін інформацією; створення інтернет-магазинів, аналіз ефективності е-комерції та підвищення лояльності клієнтів.
Платформи та інструменти, які ви вивчите: Canva, Constant Contact, Google Ads, Google Analytics, Hootsuite, HubSpot, Mailchimp, Shopify та Twitter
Завдяки комбінації відео, оцінювань та практичних завдань, ви навчитеся використовувати інструменти та платформи, необхідні для роботи на початковому рівні. Усі ці навички користуються попитом на ринку праці.
Не потрібен попередній доступ для того, щоб почати навчання.
Не потрібен попередній доступ для того, щоб почати навчання.
What is a Professional Certificate?
Build the Skills to Get Job Ready
Whether you’re looking to start a new career, or change your current one, Professional Certificates on Coursera help you become job ready. Learn at your own pace, whenever and wherever it’s most convenient for you. Enroll today and explore a new career path with a 7 day free trial. You can pause your learning or end your subscription at any time.
Hands-On Projects
Apply your skills with hands-on projects and build a portfolio that showcases your job readiness to potential employers. You'll need to successfully finish the project(s) to earn your Certificate.
Earn a Career Credential
When you complete all of the courses in the program, you'll earn a Certificate to share with your professional network as well as unlock access to career support resources to help you kickstart your new career. Many Professional Certificates have hiring partners that recognize the Professional Certificate credential and others can help prepare you for a certification exam. You can find more information on individual Professional Certificate pages where it applies.
There are 7 Courses in this Professional Certificate
Основи цифрового маркетингу та електронної комерції
Основи цифрового маркетингу та електронної комерції – це перший із семи курсів програми сертифікації Google з цифрового маркетингу та електронної комерції. Пройшовши цей курс, ви отримаєте навички, необхідні для того, щоб претендувати на посади початкового рівня у відповідних сферах. Люди, які працюють у галузі цифрового маркетингу та електронної комерції, допомагають своїм компаніям приваблювати нових клієнтів, залучають споживачів до взаємодії через різні цифрові канали, а також стимулюють продажі та лояльність клієнтів. На цьому курсі ви дізнаєтесь про посади початкового рівня у сфері цифрового маркетингу та електронної комерції, зокрема, про передбачені ними обов’язки та функції в компанії. Ви також дізнаєтесь, що таке маркетингова лійка і як вона визначає цикл взаємодії з клієнтом.
Залучення клієнтів за допомогою цифрового маркетингу
"Залучення клієнтів за допомогою цифрового маркетингу" – це другий із семи курсів, які необхідно пройти для отримання Сертифікату Google з цифрового маркетингу та електронної комерції. У цьому курсі ви дізнаєтеся, як застосовувати пошукову оптимізацію (SEO), пошуковий маркетинг (SEM) і медійну рекламу для залучення клієнтів онлайн. Ви детально розглянете етапи маркетингової лійки і дізнаєтеся, як використовувати тактику цифрового маркетингу для проходження клієнтами кожного етапу. Ви навчитеся збільшувати відвідуваність вебсайту і підвищувати її ефективність, засвоївши методи пошукової оптимізації, як-от: аналіз ключових слів, алгоритми пошукових систем та нарощування кількості посилань (лінкбілдінг). Ви також дізнаєтеся про платний пошук і рекламу, вивчите тактику, яка використовується для привернення уваги та охоплення потенційних клієнтів на сторінках результатів пошуку, також відомих як SERP. Наприкінці цього курсу ви будете вміти застосовувати стратегії цифрового маркетингу, кращі практики та інструменти для активного привернення уваги до компанії. Також ви навчитеся розуміти потреби клієнтів і зацікавлювати їх своїми товарами та послугами.
Від уподобань до потенційних клієнтів: взаємодія з клієнтами онлайн
Від уподобань до потенційних клієнтів: взаємодія з клієнтами онлайн – це третій із семи курсів у рамках сертифікаційної програми Google з цифрового маркетингу й електронної комерції. На цьому курсі ви навчитеся розробляти маркетингові стратегії в соціальних мережах. Соціальні мережі є ключовим каналом цифрового маркетингу для багатьох компаній, оскільки велика кількість людей використовує соціальні платформи для спілкування, взаємодії з компаніями й обміну контентом. Жодна стратегія цифрового маркетингу не буде повною без присутності бренду в Інтернеті, де клієнти зможуть із ним взаємодіяти. На цьому курсі ви ознайомитеся з соціальними мережами та навчитеся визначати, яка з них найбільше відповідає конкретним потребам компанії. Ви навчитеся створювати контент для соціальних мереж, використовуючи принципи графічного дизайну для спеціалістів із маркетингу, і керувати присутністю в соціальних мережах. Крім того, ви зможете встановлювати цілі та показники успіху реклами в соціальних мережах.
Нестандартні рішення в маркетингу електронною поштою
"Нестандартні рішення в маркетингу електронною поштою" – це четвертий із семи курсів програми сертифікації Google з цифрового маркетингу та електронної комерції. На цьому курсі ви навчитеся реалізовувати успішну маркетингову кампанію електронною поштою. Маркетинг електронною поштою є одним із найдавніших і найбільш перевірених каналів цифрового маркетингу, і він є важливою складовою загальної стратегії цифрового маркетингу. Електронна пошта є основним каналом доступу багатьох компаній до наявних клієнтів, заохочення взаємодії з ними, стимулювання покупок і підвищення лояльності. На цьому курсі ви докладніше дізнаєтеся про маркетинг електронною поштою й розглянете такі теми, як розробка стратегії маркетингу електронною поштою, реалізація кампанії з електронної розсилки і вимірювання результатів цих кампаній. Ви також навчитеся використовувати списки розсилки та автоматизувати робочі процеси.
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
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