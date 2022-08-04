About this Professional Certificate

За менш ніж шість місяців, без досвіду або спеціальної освіти ви підготуєтеся до нової кар’єри в галузях, що швидко розвиваються: цифровому маркетингу та електронній комерції. Компанії потребують талантів у цій сфері; 86% бізнес-лідерів вважають, що цифрова комерція стане найважливішим шляхом в маркетингу протягом наступних двох років. Після проходження семи курсів цієї програми, ви отримаєте необхідні навички, підготуєтеся до початку роботи, а також навчитеся використовувати такі інструменти та платформи, як Canva, Constant Contact, Google Ads, Google Analytics, Hootsuite, HubSpot, Mailchimp, Shopify та Twitter. Інформацію ви отримаєте від експертів Google з цієї тематики. Ви зможете показати роботодавцям власне портфоліо з такими проектами, як презентації, персонажі клієнтів та календарі соціальних мереж. Приділивши курсу трохи менше 10 годин на тиждень, ви зможете закінчити сертифікацію менш ніж за 6 місяців і отримати професійний сертифікат від Google. 75% випускників програми у Сполучених Штатах повідомляють про позитивні результати у кар’єрі вже протягом перших шести місяців, підвищення заробітної плати або нову роботу.² Цікавить інша сфера діяльності? Ознайомитися з усіма програмами сертифікації Google можна тут. ¹Burning Glass: Labor Insight (01.02.20 – 31.01.21) ²На основі опитування випускників програми, США, 2021 р.
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Flexible Schedule
Set and maintain flexible deadlines.
Beginner Level
Approximately 8 months to complete
Suggested pace of 5 hours/week
Ukrainian
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online courses
Start instantly and learn at your own schedule.
Flexible Schedule
Set and maintain flexible deadlines.
Beginner Level
Approximately 8 months to complete
Suggested pace of 5 hours/week
Ukrainian

What is a Professional Certificate?

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Whether you’re looking to start a new career, or change your current one, Professional Certificates on Coursera help you become job ready. Learn at your own pace, whenever and wherever it’s most convenient for you. Enroll today and explore a new career path with a 7 day free trial. You can pause your learning or end your subscription at any time.

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There are 7 Courses in this Professional Certificate

Course1

Course 1

Основи цифрового маркетингу та електронної комерції

Course2

Course 2

Залучення клієнтів за допомогою цифрового маркетингу

Course3

Course 3

Від уподобань до потенційних клієнтів: взаємодія з клієнтами онлайн

Course4

Course 4

Нестандартні рішення в маркетингу електронною поштою

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