About this Course

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Course 1 of 7 in the
Цифровий маркетинг і електронна комерція від Google Professional Certificate
Beginner Level
Approx. 18 hours to complete
Ukrainian

What you will learn

  • Визначати види діяльності у сферах цифрового маркетингу та електронної комерції

  • Описувати посадові обов’язки спеціаліста початкового рівня з цифрового маркетингу та електронної комерції

  • Пояснити термін "маркетингова лійка"

  • Пояснити завдання та складові стратегії цифрового маркетингу та електронної комерції

Skills you will gain

  • Взаємодія з клієнтами
  • Маркетинг
  • Лояльність клієнтів
  • Маркетингова аналітика
  • Електронна комерція
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 1 of 7 in the
Цифровий маркетинг і електронна комерція від Google Professional Certificate
Beginner Level
Approx. 18 hours to complete
Ukrainian

Instructor

Offered by

Placeholder

Google

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

5 hours to complete

Знайомство з основами цифрового маркетингу та електронної комерції

5 hours to complete
12 videos (Total 47 min), 8 readings, 2 quizzes
Week
2

Week 2

5 hours to complete

Цикл взаємодії з клієнтом і маркетингова воронка

5 hours to complete
12 videos (Total 44 min), 7 readings, 5 quizzes
Week
3

Week 3

5 hours to complete

Стратегія цифрового маркетингу та електронної комерції

5 hours to complete
11 videos (Total 41 min), 7 readings, 6 quizzes
Week
4

Week 4

4 hours to complete

Вимірювання результативності

4 hours to complete
9 videos (Total 28 min), 7 readings, 3 quizzes

About the Цифровий маркетинг і електронна комерція від Google Professional Certificate

Цифровий маркетинг і електронна комерція від Google

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