Основи цифрового маркетингу та електронної комерції – це перший із семи курсів програми сертифікації Google з цифрового маркетингу та електронної комерції. Пройшовши цей курс, ви отримаєте навички, необхідні для того, щоб претендувати на посади початкового рівня у відповідних сферах. Люди, які працюють у галузі цифрового маркетингу та електронної комерції, допомагають своїм компаніям приваблювати нових клієнтів, залучають споживачів до взаємодії через різні цифрові канали, а також стимулюють продажі та лояльність клієнтів. На цьому курсі ви дізнаєтесь про посади початкового рівня у сфері цифрового маркетингу та електронної комерції, зокрема, про передбачені ними обов’язки та функції в компанії. Ви також дізнаєтесь, що таке маркетингова лійка і як вона визначає цикл взаємодії з клієнтом.
This course is part of the Цифровий маркетинг і електронна комерція від Google Professional Certificate
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About this Course
What you will learn
Визначати види діяльності у сферах цифрового маркетингу та електронної комерції
Описувати посадові обов’язки спеціаліста початкового рівня з цифрового маркетингу та електронної комерції
Пояснити термін "маркетингова лійка"
Пояснити завдання та складові стратегії цифрового маркетингу та електронної комерції
Skills you will gain
- Взаємодія з клієнтами
- Маркетинг
- Лояльність клієнтів
- Маркетингова аналітика
- Електронна комерція
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
Syllabus - What you will learn from this course
Знайомство з основами цифрового маркетингу та електронної комерції
Ви дізнаєтеся, що пропонує Тиждень і програма сертифікації загалом. Ви також дізнаєтеся про платформу Coursera, як вона працює та які типи контенту пропонує, а також познайомитеся з іншими студентами програми. Потім ви дізнаєтеся про основи цифрового маркетингу та електронної комерції, ознайомитеся із завданнями, які виконують спеціалісти, що працюють у цих галузях, а також дізнаєтеся про універсальні навички, які стануть у пригоді. Крім того, ви отримаєте поради, як розпочати кар’єру в цій галузі.
Цикл взаємодії з клієнтом і маркетингова воронка
Ви дізнаєтеся, чим займаються люди на різних посадах і в різних відділах цифрового маркетингу й електронної комерції в організаціях і який внесок вони роблять. Ви також ознайомитеся з маркетинговими концепціями, як-от цикл взаємодії з клієнтом і маркетингова воронка, які є підґрунтям більшості того, чим займаються люди на цих посадах.
Стратегія цифрового маркетингу та електронної комерції
Ви дізнаєтеся про взаємозв’язок між цифровим маркетингом і брендингом і про те, як компанії можуть використовувати їх для досягнення успіху. Ви досліджуватимете елементи стратегії цифрового маркетингу, зокрема постановку цілей, вибір каналів і планування контенту. Далі ви дізнаєтеся про часто використовувані канали та платформи, як-от пошукова оптимізація (SEO), пошуковий маркетинг (SEM), медійна реклама, маркетинг у соціальних мережах і маркетингові розсилки електронною поштою.
Вимірювання результативності
Ви дізнаєтеся про важливість вимірювання результативності й загальних показників, які потрібно відстежувати. Також ми розглянемо, як онлайн-маркетологи та фахівці з електронної комерції використовують дані для оцінки й покращення результативності та презентації досягнень. Після завершення курсу вам буде запропоновано додатковий контент, яким ви можете скористатися, якщо будете готові розпочати пошук роботи.
About the Цифровий маркетинг і електронна комерція від Google Professional Certificate
За менш ніж шість місяців, без досвіду або спеціальної освіти ви підготуєтеся до нової кар’єри в галузях, що швидко розвиваються: цифровому маркетингу та електронній комерції. Компанії потребують талантів у цій сфері; 86% бізнес-лідерів вважають, що цифрова комерція стане найважливішим шляхом в маркетингу протягом наступних двох років.
Frequently Asked Questions
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Що таке цифровий маркетинг та електронна комерція?
Чим саме займаються фахівці з цифрового маркетингу та електронної комерції?
Чому варто розпочинати кар’єру у сфері цифрового маркетингу та електронної комерції?
На яку роботу я можу претендувати з цим сертифікатом?
Які методи та платформи використовуються в навчальній програмі?
Які вимоги щодо досвіду та кваліфікації?
Чому варто зареєструватися на курс сертифікації Google у сфері цифрового маркетингу та електронної комерції?
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