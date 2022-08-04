"Нестандартні рішення в маркетингу електронною поштою" – це четвертий із семи курсів програми сертифікації Google з цифрового маркетингу та електронної комерції. На цьому курсі ви навчитеся реалізовувати успішну маркетингову кампанію електронною поштою. Маркетинг електронною поштою є одним із найдавніших і найбільш перевірених каналів цифрового маркетингу, і він є важливою складовою загальної стратегії цифрового маркетингу. Електронна пошта є основним каналом доступу багатьох компаній до наявних клієнтів, заохочення взаємодії з ними, стимулювання покупок і підвищення лояльності. На цьому курсі ви докладніше дізнаєтеся про маркетинг електронною поштою й розглянете такі теми, як розробка стратегії маркетингу електронною поштою, реалізація кампанії з електронної розсилки і вимірювання результатів цих кампаній. Ви також навчитеся використовувати списки розсилки та автоматизувати робочі процеси.
This course is part of the Цифровий маркетинг і електронна комерція від Google Professional Certificate
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About this Course
What you will learn
Розуміти, як маркетинг електронною поштою вписується в стратегію цифрового маркетингу.
Створювати ефективні електронні листи, теми й текст попереднього перегляду
Тестувати, виконувати та оптимізувати маркетингові кампанії з електронної розсилки
Вимірювати й аналізувати результати кампанії з електронної розсилки
Skills you will gain
- Керування контактами
- Аналітика маркетингу електронною поштою
- Стратегія маркетингу електронною поштою
- Сегментація списку адресатів електронної розсилки
- Написання електронних листів
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
Syllabus - What you will learn from this course
Вступ до курсу "Нестандартні рішення щодо маркетингу електронною поштою"
Ви дізнаєтеся, що таке маркетинг електронною поштою, як він працює та в чому його переваги. Ви також дізнаєтеся про важливість маркетингу електронною поштою для досягнення бізнес-цілей. Потім ви використовуватимете аналізи PESTLE та SWOT для встановлення цілей маркетингу електронною поштою за технікою SMART. Наприкінці першого тижня ви дізнаєтеся про ефективні методики маркетингу електронною поштою і способи їх застосування.
Типи маркетингових розсилок
У цьому модулі ми розглянемо найпоширеніші типи маркетингових розсилок. Спочатку ви дізнаєтесь про електронні листи-привітання, зокрема про електронні листи для залучення клієнтів і вітальні електронні листи. Потім ви розглянете інформацію про електронні листи, які спонукають підписників до дій, наприклад, інформаційні бюлетені й рекламні електронні листи. Ви також зосередитесь на написанні електронних листів для утримання клієнтів, які допоможуть вам зберегти аудиторію підписників. Потім ви дізнаєтесь, як створити ефективний шаблон електронного листа, написати зразки теми й текст попереднього перегляду для маркетингових електронних листів.
Корисні інструменти для рекламної розсилки
Ви дізнаєтеся про корисні інструменти для рекламної розсилки. Навчитеся створювати та сегментувати розсилки. Також дізнаєтеся, як писати ефективні електронні листи для залучення клієнтів. Крім того, ви ознайомитеся з інструментами рекламної розсилки, як-от HubSpot і Mailchimp, і дізнаєтесь, як вони працюють. Ви навчитеся діяти в кризових ситуаціях і виправляти помилки в рекламній розсилці.
Збір і аналіз даних кампаній з електронної розсилки
Ви дізнаєтеся про ключові показники маркетингу електронною поштою, як-от рівень перегляду, відсоток переходів, коефіцієнт скасування підписки, показник скарг, коефіцієнт конверсій, показник відмов тощо. Ви дізнаєтеся, як вимірювати, відстежувати та аналізувати результати кампанії електронною поштою. Також ви дізнаєтеся, як ефективно презентувати результати кампанії електронною поштою зацікавленим сторонам, створивши звіт про вашу маркетингову кампанію.
About the Цифровий маркетинг і електронна комерція від Google Professional Certificate
За менш ніж шість місяців, без досвіду або спеціальної освіти ви підготуєтеся до нової кар’єри в галузях, що швидко розвиваються: цифровому маркетингу та електронній комерції. Компанії потребують талантів у цій сфері; 86% бізнес-лідерів вважають, що цифрова комерція стане найважливішим шляхом в маркетингу протягом наступних двох років.
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