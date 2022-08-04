About this Course

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Course 4 of 7 in the
Цифровий маркетинг і електронна комерція від Google Professional Certificate
Beginner Level
Approx. 23 hours to complete
Ukrainian

What you will learn

  • Розуміти, як маркетинг електронною поштою вписується в стратегію цифрового маркетингу.

  • Створювати ефективні електронні листи, теми й текст попереднього перегляду

  • Тестувати, виконувати та оптимізувати маркетингові кампанії з електронної розсилки

  • Вимірювати й аналізувати результати кампанії з електронної розсилки

Skills you will gain

  • Керування контактами
  • Аналітика маркетингу електронною поштою
  • Стратегія маркетингу електронною поштою
  • Сегментація списку адресатів електронної розсилки
  • Написання електронних листів
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 4 of 7 in the
Цифровий маркетинг і електронна комерція від Google Professional Certificate
Beginner Level
Approx. 23 hours to complete
Ukrainian

Instructor

Offered by

Placeholder

Google

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

4 hours to complete

Вступ до курсу "Нестандартні рішення щодо маркетингу електронною поштою"

4 hours to complete
7 videos (Total 27 min), 6 readings, 3 quizzes
Week
2

Week 2

4 hours to complete

Типи маркетингових розсилок

4 hours to complete
7 videos (Total 25 min), 5 readings, 5 quizzes
Week
3

Week 3

5 hours to complete

Корисні інструменти для рекламної розсилки

5 hours to complete
8 videos (Total 30 min), 9 readings, 5 quizzes
Week
4

Week 4

3 hours to complete

Збір і аналіз даних кампаній з електронної розсилки

3 hours to complete
8 videos (Total 25 min), 5 readings, 4 quizzes

About the Цифровий маркетинг і електронна комерція від Google Professional Certificate

Цифровий маркетинг і електронна комерція від Google

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