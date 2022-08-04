"Оцінка успішності: маркетингова аналітика та вимірювання" є п’ятим із семи курсів програми сертифікації Google з цифрового маркетингу та електронної комерції. На цьому курсі розглядаються практики та інструменти маркетингової аналітики. Очікується, що фахівці з цифрового маркетингу та електронної комерції будуть аналізувати дані з різних джерел (таких як вебсторінки, канали цифрового маркетингу і сайти електронної комерції) та використовувати їх для отримання інформації про клієнтів. Ви будете створювати медіаплани і ставити цілі ефективності. Ви дізнаєтеся, як вимірювати й аналізувати дані маркетингових кампаній за допомогою інструментів Google Analytics, Google Ads тощо. Потім навчитеся коригувати маркетинговий бюджет відповідно до аналітичних даних, отриманих на основі ключових показників. Ви використовуватимете результати A/B-тестування для оптимізації кампанії та визначення показників, що гарантують її успіх. Ви зможете аналізувати й візуалізувати дані та ідеї в електронних таблицях і готувати презентації, щоб ділитися ходом кампанії або її результатами із зацікавленими сторонами.
This course is part of the Цифровий маркетинг і електронна комерція від Google Professional Certificate
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About this Course
What you will learn
Що таке медіапланування та стратегії
Що є запорукою успіху маркетингової кампанії
Оцінювання показників за цілями ефективності та внесення коригувань у маркетинговий бюджет або стратегію
Створення презентацій та звітів для інформування зацікавлених сторін про хід, успіх або висновки маркетингової кампанії
Skills you will gain
- Керування електронними таблицями
- Презентація для зацікавлених сторін
- Ключові показники ефективності (KPI) цифрового маркетингу
- Маркетингова аналітика
- Медіапланування та стратегії
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
Syllabus - What you will learn from this course
Introduction to assess for success: marketing analytics and measurement
You will learn about marketing campaigns and how marketers set performance goals. You’ll also explore media planning and practice creating your own media plan. Finally, you’ll be introduced to common tools used in marketing analytics and how they work.
Use metrics from Google Analytics and Google Ads
You will learn about key metrics and data sources from various platforms. You’ll learn how to use the metrics in Google Analytics and Google Ads to gain insights for marketing campaigns. You’ll also learn how to link data from Google Ads to Google Analytics and export data from both platforms for further analysis.
Measure the success of marketing campaigns
You will investigate the metrics and outcomes that define a successful marketing campaign. You’ll examine different metrics that help you determine the ROI or ROAS of a marketing project so you can make adjustments to improve returns. You’ll also learn how to plan for and conduct an A/B test to optimize a marketing campaign. Finally, you’ll examine what a successful marketing campaign looks like and what makes it successful.
Share metrics and insights with stakeholders
You will learn how to work with stakeholders by anticipating their needs and communicating progress or results from a campaign. You’ll explore how to analyze, filter, and prepare metrics and insights to share with them. You’ll also practice creating visualizations, presentations, and a dashboard to clearly summarize insights for stakeholders. Near the end of the course, you’ll apply what you’ve learned by presenting a set of practice insights to stakeholders.
About the Цифровий маркетинг і електронна комерція від Google Professional Certificate
За менш ніж шість місяців, без досвіду або спеціальної освіти ви підготуєтеся до нової кар’єри в галузях, що швидко розвиваються: цифровому маркетингу та електронній комерції. Компанії потребують талантів у цій сфері; 86% бізнес-лідерів вважають, що цифрова комерція стане найважливішим шляхом в маркетингу протягом наступних двох років.
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