About this Course

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Course 5 of 7 in the
Цифровий маркетинг і електронна комерція від Google Professional Certificate
Beginner Level
Approx. 24 hours to complete
Ukrainian

What you will learn

  • Що таке медіапланування та стратегії

  • Що є запорукою успіху маркетингової кампанії

  • Оцінювання показників за цілями ефективності та внесення коригувань у маркетинговий бюджет або стратегію

  • Створення презентацій та звітів для інформування зацікавлених сторін про хід, успіх або висновки маркетингової кампанії

Skills you will gain

  • Керування електронними таблицями
  • Презентація для зацікавлених сторін
  • Ключові показники ефективності (KPI) цифрового маркетингу
  • Маркетингова аналітика
  • Медіапланування та стратегії
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 5 of 7 in the
Цифровий маркетинг і електронна комерція від Google Professional Certificate
Beginner Level
Approx. 24 hours to complete
Ukrainian

Instructor

Offered by

Placeholder

Google

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

6 hours to complete

Introduction to assess for success: marketing analytics and measurement

6 hours to complete
12 videos (Total 39 min), 11 readings, 6 quizzes
Week
2

Week 2

6 hours to complete

Use metrics from Google Analytics and Google Ads

6 hours to complete
8 videos (Total 26 min), 11 readings, 7 quizzes
Week
3

Week 3

4 hours to complete

Measure the success of marketing campaigns

4 hours to complete
6 videos (Total 19 min), 7 readings, 6 quizzes
Week
4

Week 4

8 hours to complete

Share metrics and insights with stakeholders

8 hours to complete
9 videos (Total 32 min), 13 readings, 10 quizzes

About the Цифровий маркетинг і електронна комерція від Google Professional Certificate

Цифровий маркетинг і електронна комерція від Google

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