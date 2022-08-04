Від уподобань до потенційних клієнтів: взаємодія з клієнтами онлайн – це третій із семи курсів у рамках сертифікаційної програми Google з цифрового маркетингу й електронної комерції. На цьому курсі ви навчитеся розробляти маркетингові стратегії в соціальних мережах. Соціальні мережі є ключовим каналом цифрового маркетингу для багатьох компаній, оскільки велика кількість людей використовує соціальні платформи для спілкування, взаємодії з компаніями й обміну контентом. Жодна стратегія цифрового маркетингу не буде повною без присутності бренду в Інтернеті, де клієнти зможуть із ним взаємодіяти. На цьому курсі ви ознайомитеся з соціальними мережами та навчитеся визначати, яка з них найбільше відповідає конкретним потребам компанії. Ви навчитеся створювати контент для соціальних мереж, використовуючи принципи графічного дизайну для спеціалістів із маркетингу, і керувати присутністю в соціальних мережах. Крім того, ви зможете встановлювати цілі та показники успіху реклами в соціальних мережах.
This course is part of the Цифровий маркетинг і електронна комерція від Google Professional Certificate
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About this Course
What you will learn
Давати визначення маркетингу в соціальних мережах та описувати його мету
п’ять основних принципів маркетингу в соціальних мережах: стратегія, планування та публікація, моніторинг та залучення, аналітика, звітність, реклама
Визначати цілі кампанії в соціальних мережах
Писати, розробляти та переорієнтовувати цікавий контент для соціальних мереж
Skills you will gain
- аналітика соціальних мереж
- моніторинг соціальних мереж
- супровід брендів у соціальних мережах
- залучення клієнтів
- призначення ставок у соціальних мережах
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
Syllabus - What you will learn from this course
Вступ до курсу: від уподобань до потенційних клієнтів: взаємодія з клієнтами онлайн
Ви вивчатимете важливість маркетингу в соціальних мережах для просування компанії або продукту. Далі ви ознайомитеся з поширеними платформами соціальних мереж, які використовуються в цифровому маркетингу, і з тим, як вибрати найкращу платформу для кампанії. Потім ви дізнаєтеся про п’ять основних принципів маркетингу в соціальних мережах: стратегія, планування та публікація, моніторинг і залучення аудиторії, аналітика та звітність, а також платна реклама в соціальних мережах.
Стратегія, планування та публікація дописів у соціальних мережах
Ми розглянемо перші два основні принципи маркетингу в соціальних мережах: стратегію, а також планування та публікацію дописів. Ви також дізнаєтеся, як досягти бізнес-цілей за допомогою маркетингової кампанії в соціальних мережах і як визначити цільову аудиторію, одночасно створюючи ідентичність бренду в соціальних мережах. Потім ви дізнаєтеся про відмінності між маркетингом платних, власних, здобутих та органічних медіаканалів. Також ви навчитеся визначати оптимальний час і частоту публікації контенту.
Моніторинг і залученість у соціальних мережах
Ви зосередитеся на третьому фундаментальному принципу маркетингу соціальних мереж: моніторингу й залученості. Ви дізнаєтеся про важливість моніторингу соціальних мереж і про те, як використовувати популярні інструменти такого моніторингу. Ви також з’ясуєте способи розвитку відносин із клієнтами та формування авторитету бренду.
налітика та звіти соціальних мереж
Ви зосередитеся на четвертій основній складовій маркетингу в соціальних мережах: аналітиці та звітності. Ви дізнаєтеся про важливість аналітики соціальних мереж та опис різних сегментів аналітики. Далі ви дізнаєтеся про популярні інструменти аналітики та зрозумієте, як використовувати зібрані дані для прийняття рішень і вдосконалення. Потім ви розглянете матеріал про важливість звітів про соціальні мережі та самі створите звіт.
About the Цифровий маркетинг і електронна комерція від Google Professional Certificate
За менш ніж шість місяців, без досвіду або спеціальної освіти ви підготуєтеся до нової кар’єри в галузях, що швидко розвиваються: цифровому маркетингу та електронній комерції. Компанії потребують талантів у цій сфері; 86% бізнес-лідерів вважають, що цифрова комерція стане найважливішим шляхом в маркетингу протягом наступних двох років.
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Чому варто розпочинати кар’єру у сфері цифрового маркетингу та електронної комерції?
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Які інструменти та платформи використовуються в навчальній програмі?
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