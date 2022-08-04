About this Course

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Course 3 of 7 in the
Цифровий маркетинг і електронна комерція від Google Professional Certificate
Beginner Level
Approx. 27 hours to complete
Ukrainian

What you will learn

  • Давати визначення маркетингу в соціальних мережах та описувати його мету

  • п’ять основних принципів маркетингу в соціальних мережах: стратегія, планування та публікація, моніторинг та залучення, аналітика, звітність, реклама

  • Визначати цілі кампанії в соціальних мережах

  • Писати, розробляти та переорієнтовувати цікавий контент для соціальних мереж

Skills you will gain

  • аналітика соціальних мереж
  • моніторинг соціальних мереж
  • супровід брендів у соціальних мережах
  • залучення клієнтів
  • призначення ставок у соціальних мережах
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 3 of 7 in the
Цифровий маркетинг і електронна комерція від Google Professional Certificate
Beginner Level
Approx. 27 hours to complete
Ukrainian

Instructor

Offered by

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Google

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

3 hours to complete

Вступ до курсу: від уподобань до потенційних клієнтів: взаємодія з клієнтами онлайн

3 hours to complete
7 videos (Total 28 min), 3 readings, 2 quizzes
Week
2

Week 2

6 hours to complete

Стратегія, планування та публікація дописів у соціальних мережах

6 hours to complete
9 videos (Total 36 min), 10 readings, 6 quizzes
Week
3

Week 3

8 hours to complete

Моніторинг і залученість у соціальних мережах

8 hours to complete
11 videos (Total 47 min), 12 readings, 7 quizzes
Week
4

Week 4

4 hours to complete

налітика та звіти соціальних мереж

4 hours to complete
8 videos (Total 31 min), 6 readings, 5 quizzes

About the Цифровий маркетинг і електронна комерція від Google Professional Certificate

Цифровий маркетинг і електронна комерція від Google

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