Learner Reviews & Feedback for Від уподобань до потенційних клієнтів: взаємодія з клієнтами онлайн by Google
About the Course
Від уподобань до потенційних клієнтів: взаємодія з клієнтами онлайн – це третій із семи курсів у рамках сертифікаційної програми Google з цифрового маркетингу й електронної комерції. На цьому курсі ви навчитеся розробляти маркетингові стратегії в соціальних мережах. Соціальні мережі є ключовим каналом цифрового маркетингу для багатьох компаній, оскільки велика кількість людей використовує соціальні платформи для спілкування, взаємодії з компаніями й обміну контентом. Жодна стратегія цифрового маркетингу не буде повною без присутності бренду в Інтернеті, де клієнти зможуть із ним взаємодіяти. На цьому курсі ви ознайомитеся з соціальними мережами та навчитеся визначати, яка з них найбільше відповідає конкретним потребам компанії. Ви навчитеся створювати контент для соціальних мереж, використовуючи принципи графічного дизайну для спеціалістів із маркетингу, і керувати присутністю в соціальних мережах. Крім того, ви зможете встановлювати цілі та показники успіху реклами в соціальних мережах.
Співробітники Google, які зараз працюють у цій сфері, навчатимуть вас за допомогою практичних вправ і прикладів, які імітують стандартні завдання в області цифрового маркетингу й електронної комерції, а також продемонструють найбільш ефективні інструменти й ресурси, які вони використовують у своїй роботі.
Студенти, які пройдуть усі сім курсів програми, володітимуть навичками, які дадуть їм змогу претендувати на вакансії початкового рівня в галузі цифрового маркетингу й електронної комерції. Попередній досвід роботи необов’язковий.
Завершивши цей курс, ви вмітимете вирішувати такі завдання:
– визначати п’ять основних принципів маркетингу в соціальних мережах: стратегія, планування та публікація, моніторинг та залучення, аналітика та звітність, реклама;
– визначати, як вибрати соціальні мережі для кампанії;
– розуміти, як підвищити залученість у соціальних мережах;
– писати, розробляти та переорієнтовувати цікавий контент для соціальних мереж;
– використовувати дані, зібрані на основі аналітики соціальних мереж, як інструмент для прийняття рішень;
– використовувати ефективні методики для подання звіту про соціальні мережі;
– досягати конкретних маркетингових цілей за допомогою платної реклами в соціальних мережах....