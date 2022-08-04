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Learner Reviews & Feedback for Від уподобань до потенційних клієнтів: взаємодія з клієнтами онлайн by Google

About the Course

Від уподобань до потенційних клієнтів: взаємодія з клієнтами онлайн – це третій із семи курсів у рамках сертифікаційної програми Google з цифрового маркетингу й електронної комерції. На цьому курсі ви навчитеся розробляти маркетингові стратегії в соціальних мережах. Соціальні мережі є ключовим каналом цифрового маркетингу для багатьох компаній, оскільки велика кількість людей використовує соціальні платформи для спілкування, взаємодії з компаніями й обміну контентом. Жодна стратегія цифрового маркетингу не буде повною без присутності бренду в Інтернеті, де клієнти зможуть із ним взаємодіяти. На цьому курсі ви ознайомитеся з соціальними мережами та навчитеся визначати, яка з них найбільше відповідає конкретним потребам компанії. Ви навчитеся створювати контент для соціальних мереж, використовуючи принципи графічного дизайну для спеціалістів із маркетингу, і керувати присутністю в соціальних мережах. Крім того, ви зможете встановлювати цілі та показники успіху реклами в соціальних мережах. Співробітники Google, які зараз працюють у цій сфері, навчатимуть вас за допомогою практичних вправ і прикладів, які імітують стандартні завдання в області цифрового маркетингу й електронної комерції, а також продемонструють найбільш ефективні інструменти й ресурси, які вони використовують у своїй роботі. Студенти, які пройдуть усі сім курсів програми, володітимуть навичками, які дадуть їм змогу претендувати на вакансії початкового рівня в галузі цифрового маркетингу й електронної комерції. Попередній досвід роботи необов’язковий. Завершивши цей курс, ви вмітимете вирішувати такі завдання: – визначати п’ять основних принципів маркетингу в соціальних мережах: стратегія, планування та публікація, моніторинг та залучення, аналітика та звітність, реклама; – визначати, як вибрати соціальні мережі для кампанії; – розуміти, як підвищити залученість у соціальних мережах; – писати, розробляти та переорієнтовувати цікавий контент для соціальних мереж; – використовувати дані, зібрані на основі аналітики соціальних мереж, як інструмент для прийняття рішень; – використовувати ефективні методики для подання звіту про соціальні мережі; – досягати конкретних маркетингових цілей за допомогою платної реклами в соціальних мережах....
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