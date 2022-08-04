Вам вдалося! Задоволення гарантовано: розвиток лояльності клієнтів онлайн – це сьомий і останній курс сертифікаційної програми Google з цифрового маркетингу та електронної комерції. У цьому курсі ви вивчите стратегії формування лояльності клієнтів в електронній комерції. Ви також вивчите спеціальні інструменти для розвитку та підтримки відносин з клієнтами. Наприкінці курсу ви опрацюєте сценарій, який продемонструє ваші вміння щодо створення успішної стратегії електронної комерції. Нарешті, ви завершите курс, отримавши навички професійного розвитку. Перед початком цього курсу рекомендуємо вам пройти попередні шість, оскільки вони забезпечують базові знання для виконання завдань наприкінці цього курсу.
This course is part of the Цифровий маркетинг і електронна комерція від Google Professional Certificate
Offered By
About this Course
What you will learn
Відрізняти поширені стратегії формування лояльності клієнтів у сфері електронної комерції
Успішно керувати відносинами з клієнтами та визначати рівень їхньої задоволеності
Знаходити вакансії, подавати заявки й готуватись до співбесід і роботи
Складати портфоліо та/або резюме для роботодавців
Skills you will gain
- Готовність до роботи
- Підготовка портфоліо
- Формування лояльності клієнтів
- Оптимізація магазину електронної комерції
- Управління відносинами з клієнтами (CRM)
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
Syllabus - What you will learn from this course
Introduction to satisfaction guaranteed: develop customer loyalty online
You will learn about the importance of loyalty in e-commerce and explore how to build strong customer relationships. You’ll also find out how to measure customer satisfaction. After that, you’ll explore techniques for retaining customers like offering loyalty programs, practicing dynamic remarketing, and implementing post-purchase follow-ups.
Analyze trends for an online store
You will examine how to gather and analyze data for an online store. You’ll learn how to use the data you’ve gathered to improve conversions and increase sales. You’ll also learn how to identify which products are performing well or underperforming. Finally, you’ll discover ways to improve product performance based on data.
Prepare for jobs in digital marketing and e-commerce
You will engage in a series of interactive activities based on concepts you’ve explored and skills you’ve gained throughout the program. You’ll also explore job readiness skills, develop your resume, and practice interviewing for jobs.
Certificate review
You will review what you’ve learned throughout the Google Digital Marketing & E-commerce Certificate. You’ll explore additional career resources and reflect on everything you’ve learned. At the end of the program, you’ll share your career goals with fellow learners.
About the Цифровий маркетинг і електронна комерція від Google Professional Certificate
За менш ніж шість місяців, без досвіду або спеціальної освіти ви підготуєтеся до нової кар’єри в галузях, що швидко розвиваються: цифровому маркетингу та електронній комерції. Компанії потребують талантів у цій сфері; 86% бізнес-лідерів вважають, що цифрова комерція стане найважливішим шляхом в маркетингу протягом наступних двох років.
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
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Що таке цифровий маркетинг та електронна комерція?
Чим саме займаються фахівці з цифрового маркетингу та електронної комерції?
Чому варто розпочинати кар’єру у сфері цифрового маркетингу та електронної комерції?
На яку роботу я можу претендувати з цим сертифікатом?
Які методи та платформи використовуються в навчальній програмі?
Які вимоги щодо досвіду та кваліфікації?
Чому варто зареєструватися на курс сертифікації Google у сфері цифрового маркетингу та електронної комерції?
Чи потрібно проходити курс у певному порядку?
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