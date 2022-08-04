About this Course

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Course 7 of 7 in the
Цифровий маркетинг і електронна комерція від Google Professional Certificate
Beginner Level
Approx. 23 hours to complete
Ukrainian

What you will learn

  • Відрізняти поширені стратегії формування лояльності клієнтів у сфері електронної комерції

  • Успішно керувати відносинами з клієнтами та визначати рівень їхньої задоволеності

  • Знаходити вакансії, подавати заявки й готуватись до співбесід і роботи

  • Складати портфоліо та/або резюме для роботодавців

Skills you will gain

  • Готовність до роботи
  • Підготовка портфоліо
  • Формування лояльності клієнтів
  • Оптимізація магазину електронної комерції
  • Управління відносинами з клієнтами (CRM)
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 7 of 7 in the
Цифровий маркетинг і електронна комерція від Google Professional Certificate
Beginner Level
Approx. 23 hours to complete
Ukrainian

Instructor

Offered by

Placeholder

Google

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

4 hours to complete

Introduction to satisfaction guaranteed: develop customer loyalty online

4 hours to complete
9 videos (Total 34 min), 6 readings, 3 quizzes
Week
2

Week 2

6 hours to complete

Analyze trends for an online store

6 hours to complete
8 videos (Total 28 min), 8 readings, 7 quizzes
Week
3

Week 3

11 hours to complete

Prepare for jobs in digital marketing and e-commerce

11 hours to complete
13 videos (Total 40 min), 19 readings, 10 quizzes
Week
4

Week 4

2 hours to complete

Certificate review

2 hours to complete
3 videos (Total 5 min), 3 readings, 1 quiz

About the Цифровий маркетинг і електронна комерція від Google Professional Certificate

Цифровий маркетинг і електронна комерція від Google

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