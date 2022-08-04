Learner Reviews & Feedback for Задоволення гарантовано: розвиток лояльності клієнтів онлайн by Google
About the Course
Вам вдалося! Задоволення гарантовано: розвиток лояльності клієнтів онлайн – це сьомий і останній курс сертифікаційної програми Google з цифрового маркетингу та електронної комерції. У цьому курсі ви вивчите стратегії формування лояльності клієнтів в електронній комерції. Ви також вивчите спеціальні інструменти для розвитку та підтримки відносин з клієнтами. Наприкінці курсу ви опрацюєте сценарій, який продемонструє ваші вміння щодо створення успішної стратегії електронної комерції. Нарешті, ви завершите курс, отримавши навички професійного розвитку. Перед початком цього курсу рекомендуємо вам пройти попередні шість, оскільки вони забезпечують базові знання для виконання завдань наприкінці цього курсу.
Співробітники Google, які зараз працюють у цій сфері, навчатимуть вас за допомогою практичних вправ і прикладів, що імітують поширені завдання з цифрового маркетингу та електронної комерції, а також продемонструють найефективніші інструменти й ресурси, які вони використовують у своїй роботі.
Студенти, які пройдуть усі сім курсів програми, зможуть претендувати на вакансії початкового рівня в галузі цифрового маркетингу та електронної комерції. Попередній досвід роботи необов’язковий.
Пройшовши цей курс, ви вмітимете вирішувати такі завдання:
– відрізняти поширені стратегії для формування лояльності клієнтів у сфері електронної комерції;
– успішно керувати відносинами з клієнтами та визначати рівень їхньої задоволеності;
– відстежувати ефективність роботи магазину електронної комерції;
– оновлювати магазин електронної комерції на основі даних;
– заповнювати сценарій портфоліо, щоб підготуватися до співбесіди;
– знаходити вакансії, подавати заявки й готуватись до співбесід і роботи;
– складати портфоліо та/або резюме для роботодавців....