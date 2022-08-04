Learner Reviews & Feedback for Нестандартні рішення в маркетингу електронною поштою by Google
About the Course
"Нестандартні рішення в маркетингу електронною поштою" – це четвертий із семи курсів програми сертифікації Google з цифрового маркетингу та електронної комерції. На цьому курсі ви навчитеся реалізовувати успішну маркетингову кампанію електронною поштою. Маркетинг електронною поштою є одним із найдавніших і найбільш перевірених каналів цифрового маркетингу, і він є важливою складовою загальної стратегії цифрового маркетингу. Електронна пошта є основним каналом доступу багатьох компаній до наявних клієнтів, заохочення взаємодії з ними, стимулювання покупок і підвищення лояльності. На цьому курсі ви докладніше дізнаєтеся про маркетинг електронною поштою й розглянете такі теми, як розробка стратегії маркетингу електронною поштою, реалізація кампанії з електронної розсилки і вимірювання результатів цих кампаній. Ви також навчитеся використовувати списки розсилки та автоматизувати робочі процеси.
Вас навчатимуть співробітники Google, які зараз працюють у цій галузі. Вони наведуть приклади і нададуть практичні завдання, які імітують типові завдання сфери цифрового маркетингу та електронної комерції, а також порекомендують найбільш ефективні інструменти й ресурси, які вони використовують у своїй роботі.
Студенти, які пройдуть усі сім курсів програми, володітимуть навичками, які дадуть їм змогу претендувати на вакансії початкового рівня в галузі цифрового маркетингу та електронної комерції. Попередній досвід роботи необов’язковий.
Пройшовши цей курс, ви вмітимете вирішувати такі завдання:
– формулювати ефективний текст попереднього перегляду і створювати теми на основі перевірених методик;
– автоматизувати рекламні розсилки та робочі процеси;
– створювати та вести списки електронної пошти;
– створювати ефективний шаблон електронного листа;
– керувати контактами та сегментацією списку;
– використовувати найкращі методи безпечної обробки персональної інформації й даних користувачів;
– вимірювати й аналізувати результати кампанії електронною поштою....