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Back to Нестандартні рішення в маркетингу електронною поштою

Learner Reviews & Feedback for Нестандартні рішення в маркетингу електронною поштою by Google

About the Course

"Нестандартні рішення в маркетингу електронною поштою" – це четвертий із семи курсів програми сертифікації Google з цифрового маркетингу та електронної комерції. На цьому курсі ви навчитеся реалізовувати успішну маркетингову кампанію електронною поштою. Маркетинг електронною поштою є одним із найдавніших і найбільш перевірених каналів цифрового маркетингу, і він є важливою складовою загальної стратегії цифрового маркетингу. Електронна пошта є основним каналом доступу багатьох компаній до наявних клієнтів, заохочення взаємодії з ними, стимулювання покупок і підвищення лояльності. На цьому курсі ви докладніше дізнаєтеся про маркетинг електронною поштою й розглянете такі теми, як розробка стратегії маркетингу електронною поштою, реалізація кампанії з електронної розсилки і вимірювання результатів цих кампаній. Ви також навчитеся використовувати списки розсилки та автоматизувати робочі процеси. Вас навчатимуть співробітники Google, які зараз працюють у цій галузі. Вони наведуть приклади і нададуть практичні завдання, які імітують типові завдання сфери цифрового маркетингу та електронної комерції, а також порекомендують найбільш ефективні інструменти й ресурси, які вони використовують у своїй роботі. Студенти, які пройдуть усі сім курсів програми, володітимуть навичками, які дадуть їм змогу претендувати на вакансії початкового рівня в галузі цифрового маркетингу та електронної комерції. Попередній досвід роботи необов’язковий. Пройшовши цей курс, ви вмітимете вирішувати такі завдання: – формулювати ефективний текст попереднього перегляду і створювати теми на основі перевірених методик; – автоматизувати рекламні розсилки та робочі процеси; – створювати та вести списки електронної пошти; – створювати ефективний шаблон електронного листа; – керувати контактами та сегментацією списку; – використовувати найкращі методи безпечної обробки персональної інформації й даних користувачів; – вимірювати й аналізувати результати кампанії електронною поштою....
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