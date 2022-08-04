Learner Reviews & Feedback for Основи цифрового маркетингу та електронної комерції by Google
About the Course
Основи цифрового маркетингу та електронної комерції – це перший із семи курсів програми сертифікації Google з цифрового маркетингу та електронної комерції. Пройшовши цей курс, ви отримаєте навички, необхідні для того, щоб претендувати на посади початкового рівня у відповідних сферах. Люди, які працюють у галузі цифрового маркетингу та електронної комерції, допомагають своїм компаніям приваблювати нових клієнтів, залучають споживачів до взаємодії через різні цифрові канали, а також стимулюють продажі та лояльність клієнтів. На цьому курсі ви дізнаєтесь про посади початкового рівня у сфері цифрового маркетингу та електронної комерції, зокрема, про передбачені ними обов’язки та функції в компанії. Ви також дізнаєтесь, що таке маркетингова лійка і як вона визначає цикл взаємодії з клієнтом.
Співробітники Google, які зараз працюють у цій галузі, навчатимуть вас, проводячи практичні заходи й демонструючи приклади, які імітують типові завдання сфери цифрового маркетингу та електронної комерції, і таким чином допоможуть вам розвинути відповідні навички й підготуватися до майбутньої роботи.
Студенти, які пройдуть усі сім курсів програми, володітимуть навичками, які дадуть їм змогу претендувати на вакансії початкового рівня в галузях цифрового маркетингу та електронної комерції. Попередній досвід роботи необов’язковий.
Пройшовши цей курс, ви вмітимете:
– визначати види діяльності у сферах цифрового маркетингу та електронної комерції;
– описувати посадові обов’язки координатора цифрового маркетингу початкового рівня та аналітика електронної комерції (та подібних посад);
– підсумувати, як ця програма допоможе вам підготуватися до кар’єри у галузях цифрового маркетингу та електронної комерції;
– визначати ролі та функції, які цифровий маркетинг та електронна комерція відіграють у компанії;
– пояснити термін "цикл взаємодії з клієнтом" та функції карти циклу взаємодії з клієнтом;
– пояснити термін "маркетингова лійка";
– пояснити завдання та складові стратегії цифрового маркетингу та електронної комерції....