للقوائم المالية (Financial Statements) أهمية كبيرة، فهي تهم الجميع سواء كانوا مستثمرين أم مصارف أم هيئات حكومية، فلكل من هؤلاء أغراضه الخاصة لقراءتها وتحليلها، وتستخدم (Financial Statements) لتوضيح الموقف المالي للشركات ودعم قرارات المستثمرين للمساهمة فيها، كي يتمكنوا من اتخاذ قرارات مالية (Financial Decisions) صائبة.
قائمة الميزانية وقائمة الدخلAlfaisal University | KLD
About this Course
معرفة المصطلحات الأساسية للمحاسبة
Skills you will gain
- التعرف على القوائم المالية المختلفة
- التعرف على دورة المحاسبة والمبادئ المحاسبية
- تعلم كيفية الربط بين القوائم المالية من خلال التحليل المالي
معرفة المصطلحات الأساسية للمحاسبة
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
قائمة الميزانية وقائمة الدخل
تزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: استعراض خطوات إعداد القائمة المالية، التعرف على كيفية الربط بين القوائم المالية من خلال التحليل المالي، شرح مفهوم القوائم المالية وأنواعه، توضيح المبادئ المحاسبية، تبيان مفهوم دورة المحاسبية.
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I purchase the Certificate?
Is financial aid available?
More questions? Visit the Learner Help Center.