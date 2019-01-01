Learner Reviews & Feedback for التوازن بين القدرات والتوقعات في بناء الذات by Alfaisal University | KLD
About the Course
يضع الوالدان أحياناً سقفاً مرتفعاً لتوقعاتهم من أبنائهم بما قد لا يتفق مع القدرات العقلية للأبناء، وتكون النتيجة شعور الأبناء بالإحباط لعدم قدرتهم على تحقيق تلك التوقعات ومن ثم الفشل في حياتهم، لذلك يجب وضع سقف توقعات للغير يتفق ويتوازن مع مستوى قدراتهم العقلية.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم التوازن بين القدرات والتوقعات في بناء الذات، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم التفكير النقدي والتخطيط للمستقبل، استعراض الخطوات الإجرائية لتحقيق التوازن بين التوقعات والقدرات، إدراك الفهم الحقيقي لقدراتك العقلية، توضيح العلاقة بين الشعور بالإحباط ووضع سقف توقعات مرتفع....