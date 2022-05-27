يضع الوالدان أحياناً سقفاً مرتفعاً لتوقعاتهم من أبنائهم بما قد لا يتفق مع القدرات العقلية للأبناء، وتكون النتيجة شعور الأبناء بالإحباط لعدم قدرتهم على تحقيق تلك التوقعات ومن ثم الفشل في حياتهم، لذلك يجب وضع سقف توقعات للغير يتفق ويتوازن مع مستوى قدراتهم العقلية.
التوازن بين القدرات والتوقعات في بناء الذاتAlfaisal University | KLD
About this Course
مهارات تطوير الذات الثقة في النفس
Skills you will gain
- القدرة على تحديد ما يتمكن الطفل أو الموظف من القيام به والإبداع من خلاله
- فهم المهارات الخاصة بالفرد
مهارات تطوير الذات الثقة في النفس
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
التوازن بين القدرات والتوقعات في بناء الذات
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم التفكير النقدي والتخطيط للمستقبل، استعراض الخطوات الإجرائية لتحقيق التوازن بين التوقعات والقدرات، إدراك الفهم الحقيقي لقدراتك العقلية، توضيح العلاقة بين الشعور بالإحباط ووضع سقف توقعات مرتفع.
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