Learner Reviews & Feedback for بناء خطة التسويق |Building a Marketing Plan by Alfaisal University | KLD
About the Course
من المعروف جيداً في عالم الأعمال أنه من الأسباب الأساسية لنجاح الشركات والمحافظة على مكانتها في السوق، وضع خطة تسويق (Marketing Plan) جيدة وهادفة، ولهذا السبب تستعين شركات كثيرة بمؤسسات استشارية متخصصة في الإدارة والتسويق من أجل بناء خططها التسويقية، أو حتى الإشراف على العملية التسويقية للشركة بالكامل أحياناً، وبسبب هذه الأهمية البالغة فقد حرصنا على إلقاء الضوء على النقاط الأساسية في إعداد خطة التسويق (Marketing Plan).
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم بناء خطة التسويق، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: شرح تقييم خطة التسويق، استعراض خطوات إعداد خطة التسويق، فهم أهمية إعداد خطة التسويق....