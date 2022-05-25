من المعروف جيداً في عالم الأعمال أنه من الأسباب الأساسية لنجاح الشركات والمحافظة على مكانتها في السوق، وضع خطة تسويق (Marketing Plan) جيدة وهادفة، ولهذا السبب تستعين شركات كثيرة بمؤسسات استشارية متخصصة في الإدارة والتسويق من أجل بناء خططها التسويقية، أو حتى الإشراف على العملية التسويقية للشركة بالكامل أحياناً، وبسبب هذه الأهمية البالغة فقد حرصنا على إلقاء الضوء على النقاط الأساسية في إعداد خطة التسويق (Marketing Plan).
بناء خطة التسويق |Building a Marketing Plan Alfaisal University | KLD
About this Course
مهارات التسويق، مهارات الاتصال
What you will learn
شرح تقييم خطة التسويق
استعراض خطوات إعداد خطة التسويق
فهم أهمية إعداد خطة التسويق
مهارات التسويق، مهارات الاتصال
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
بناء خطة التسويق
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: شرح تقييم خطة التسويق، استعراض خطوات إعداد خطة التسويق، فهم أهمية إعداد خطة التسويق.
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