Learner Reviews & Feedback for تطوير تميزك المهني والتدريب الذاتي by The State University of New York
About the Course
في هذه الدورة التدريبية، ستشارك في تطوير وتعزيز الجانب الوظيفي لتميزك المهني. بصفتك "الرئيس التنفيذي لنفسك" (P. Drucker)، سوف تتعلم كيفية استخدام نماذج وأساليب الإدارة الإستراتيجية لتعزيز محفظة مهاراتك. وسوف تتعلم كيفية زيادة رأس مالك البشري عن طريق تطوير وتوثيق مهاراتك التنافسية المميزة. بعد الانتهاء من هذه الدورة، ستتمكن من:
- تنفيذ إستراتيجية الأعمال ونماذجها وأدواتها، مثل المقارنة المعيارية وتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر (SWOT)، لتحديد وتحليل نقاط القوة التنافسية ومعالجة فجوات الكفاءة في سياق اختيار الوظيفة التنافسي والقائم على المهارات؛
- فهم منهجيات وأساليب تقييم المهارات استنادًا إلى الأدلة والبيانات؛
- تحديد أدوات التقييم المناسبة وتطبيقها لإجراء تقييم ذاتي شامل ودقيق وقائم على الأدلة والبيانات لمهاراتك المتنوعة التي يمكنك مشاركتها مع غيرك (المهارات التشاركية)؛
- إنشاء ملفك التعريفي للكفاءات بالغة الأهمية ("شبكة التقييم الذاتي، أو SAGE") واستخدمه كأداة فعالة للتقييم الذاتي الموضوعي والشامل لنقاط القوة التنافسية وفجوات الكفاءة؛
- إنشاء واستخدام أداة فعالة لتنظيم أنشطة بناء المهارات وتوجيهها ومتابعتها ("لوحة بناء المهارات أو برنامج بناء المهارات")؛
- تطوير أداة فعالة ("T-Portfolio") لجمع وتنظيم عينات من المعايير، وأفضل الممارسات، وأدوات التقييم والأساليب المتبعة في مجالك المختار؛
- التنظيم الفعال لنظام معلومات الإدارة الذاتية من أجل جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالوظيفة بأسلوب منهجي، وتقدير وتقييم الكفاءات والمهارات المطلوبة، وتطوير وتنفيذ خطط للتحسين الذاتي، ومتابعة مستوى تقدمك؛
- تطوير وتنفيذ مقياس أداء واقعي لأنشطة التطوير المهنية ("القيمة السوقية الحالية للوظيفة")؛
- الانخراط في التدريب الذاتي لدعم التطوير الذاتي بفاعلية....
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