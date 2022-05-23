في هذه الدورة التدريبية، ستشارك في تطوير وتعزيز الجانب الوظيفي لتميزك المهني. بصفتك "الرئيس التنفيذي لنفسك" (P. Drucker)، سوف تتعلم كيفية استخدام نماذج وأساليب الإدارة الإستراتيجية لتعزيز محفظة مهاراتك. وسوف تتعلم كيفية زيادة رأس مالك البشري عن طريق تطوير وتوثيق مهاراتك التنافسية المميزة. بعد الانتهاء من هذه الدورة، ستتمكن من:
تطوير تميزك المهني والتدريب الذاتيThe State University of New York
About this Course
Skills you will gain
- Self-Assessment
- Evaluation
- Career Development
- Market Value
Instructors
Dr. John M. Beckem IIAssociate Professor of Finance and Management Studies
Offered by
The State University of New York
The State University of New York, with 64 unique institutions, is the largest comprehensive system of higher education in the United States. Educating nearly 468,000 students in more than 7,500 degree and certificate programs both on campus and online, SUNY has nearly 3 million alumni around the globe.
Syllabus - What you will learn from this course
تسخير قوة التحليلات الشخصية من أجل تميزك المهني
مرحبًا بكم في الدورة! تُعرّفك هذه الوحدة التمهيدية على جميع مراحل تطوير وتعزيز الجانب الوظيفي لتميزك المهني. في هذا الأسبوع، ستتعلم كيفية استخدام نماذج وأساليب الإدارة الإستراتيجية لتعزيز محفظة مهاراتك. وستشارك أيضًا في إنشاء أداة فعالة لتنظيم أنشطة بناء المهارات وتوجيهها ومتابعتها ("لوحة بناء المهارات، أو برنامج بناء المهارات"). وستستمر في التمرين في معمل التطوير المهني، وتتعلم كيفية تطوير أداة فعالة ("T-Portfolio") لجمع وتنظيم عينات من المعايير، وأفضل الممارسات، وأدوات التقييم والأساليب المتبعة في مجالك المختار. مُعلِّموك لهذا الأسبوع هما "إيمي جياكولي" و"فال تشوكلومين".
فهْم التقييم
تُظهر الأبحاث أن المرشحين للوظائف غالبًا ما يبالغون في تقدير استعدادهم للوظيفة المطلوبة. يركز الأسبوع 2 على منهجيات وأساليب تقييم المهارات القائمة على الأدلة والمستندة إلى البيانات من وجهة نظر الخبراء في هذا المجال. سنركز خصيصًا على الأدوات والأساليب الشائعة التي يستخدمها الخبراء لتقييم كفاءات مثل القواعد والتعليمات، والأطر التنظيمية، والمعايير، والأسس المرجعية. معلمك لهذا الأسبوع هو "ميشيل فورتي"، ومشرفو معمل التطوير المهني هم "أمي جياكولي" و"فال تشوكلومين".
إتقان التقييم الذاتي
سوف تتعلم كيفية تحديد أدوات التقييم المناسبة وتطبيقها لإجراء تقييم ذاتي شامل ودقيق وقائم على الأدلة والبيانات لمهاراتك المتنوعة التي يمكنك مشاركتها مع غيرك (المهارات التشاركية). وسوف تتعلم كيفية تحسين قدراتك في الترويج لكفاءاتك من خلال التعرف على استخدام هذه الأدوات وتطوير المهارات المطلوبة بشدة وتوثيقها. المعلمون لهذا الأسبوع هم "إيمي جياكولي"، و"فال تشوكلومين"، و"كيمن روتيجليانو".
وضع خطة للتدريب الذاتي في العمل
ستنشئ ملفك التعريفي للكفاءات بالغة الأهمية ("شبكة التقييم الذاتي، أو SAGE") واستخدمه كأداة فعالة للتقييم الذاتي الموضوعي والشامل لنقاط القوة التنافسية وفجوات الكفاءة. ستعمل أيضًا على تطوير وتنفيذ مقياس أداء واقعي لأنشطة التطوير المهنية ("القيمة السوقية الحالية للوظيفة"). سوف تتعلم كيفية الاشتراك في التدريب الذاتي لدعم التطور الذاتي الفعال. معلمك لهذا الأسبوع هو "جون بيكيم"، ومشرفا معمل التطوير المهني (CDL) ها "أمي جياكولي" و"فال تشوكلومين".
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