About this Course

3,098 recent views
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Approx. 17 hours to complete
Arabic

Skills you will gain

  • Self-Assessment
  • Evaluation
  • Career Development
  • Market Value
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 17 hours to complete
Arabic

Instructors

Offered by

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The State University of New York

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

4 hours to complete

تسخير قوة التحليلات الشخصية من أجل تميزك المهني

4 hours to complete
7 videos (Total 38 min), 8 readings, 4 quizzes
Week
2

Week 2

4 hours to complete

فهْم التقييم

4 hours to complete
10 videos (Total 50 min), 1 reading, 4 quizzes
Week
3

Week 3

3 hours to complete

إتقان التقييم الذاتي

3 hours to complete
11 videos (Total 49 min), 5 readings, 3 quizzes
Week
4

Week 4

4 hours to complete

وضع خطة للتدريب الذاتي في العمل

4 hours to complete
11 videos (Total 57 min)

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