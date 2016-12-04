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Learner Reviews & Feedback for 中国哲学经典著作导读 by Xi'an Jiaotong University

4.5
stars
262 ratings
69 reviews

About the Course

这是一个全球化、信息化、快餐化的时代；全球化拷问着人们的文化根基，信息化拷问着人们的价值信仰，快餐化拷问着人们的经典阅读。 民族的就是世界的。为继承弘扬中华文化传统，我们特意打造这门课，希冀提供一个阅读哲学经典、传承中国文化、铸造民族精神的平台，让中国文化走向世界、走向未来。 本课分十个专题，分别介绍《周易》、孔子《论语》、老子《道德经》，《大学》与《中庸》，《庄子》，《孙子兵法》，《墨经》，《心经》，以及朱熹理学、王阳明《传习录》等著作和人物的思想。既有对儒释道经典的介绍，也有对理学、心学思想的阐释，以期以一种更广阔的视角看待中国传统哲学，让学生能够对中国传统哲学有一种全方位的认识。 课程大纲 第一章 《周易》导读 第二章 《道德经》导读 第三章 《论语》导读 第四章 《大学》《中庸》导读 第五章 《孙子兵法》导读 第六章 《墨经》导读 第七章 《心经》导读 第八章 《庄子》导读 第九章 朱熹理学相关著作导读 第十章 《传习录》导读...

Top reviews

CC

Jan 2, 2021

非常好, 大力讚! 引起我閱讀原著的興趣! 除了 "朱熹" 那課, 其餘都不難理解, 教授們都很能做到深入淺出. 特別喜歡燕教授的寓例於詩. 另, 孫子兵法那課, 如果能夠舉出歷代戰爭實例 與以說明, 那就更無敵了. 謝謝大家, 感恩感恩. 祝大家身體健康, 為傳承及普及中國文化 再繼續努力

MW

Jul 21, 2016

I learnt a lot and have enjoyed the course. Than you all the teachers!

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1 - 25 of 67 Reviews for 中国哲学经典著作导读

By 植志元

Dec 4, 2016

真的能学到很多很精奥的思想，老师讲解的水平与头发的灰白度成正比。关键还是要自己多去看相关的著作。

By Alina C

Jul 25, 2016

讲孔子那位老师，把我的学习激情扑灭了。道德经的老师，讲得最好。

By 封广涛

Feb 28, 2016

知识太落伍,很多扯淡......周易的作者和周易这个学问体系的作者都能混为一谈,逗我呢!

By Jack L

Jan 3, 2021

非常好, 大力讚! 引起我閱讀原著的興趣! 除了 "朱熹" 那課, 其餘都不難理解, 教授們都很能做到深入淺出. 特別喜歡燕教授的寓例於詩. 另, 孫子兵法那課, 如果能夠舉出歷代戰爭實例 與以說明, 那就更無敵了. 謝謝大家, 感恩感恩. 祝大家身體健康, 為傳承及普及中國文化 再繼續努力

By Zheng X S

Dec 8, 2016

Excelente curso, me ayudo a articular y poner en orden toda la información previa sobre el tema. Namo Amituofo. _()_ _()_ _()_

By Shili

Aug 29, 2020

我是泰国学生，本就对中国文化和哲学有趣。这门课教授们讲课得非常好，让我更了解中国哲学，补充了自己的知识。我希望以后有更多的关于中国哲学课，还希望有中文字幕，因为有时候我听不懂，看到了字幕就能在字典找它的意思。

By 瀟湘

Oct 25, 2016

It‘s not difficult， maybe I’m major in history， so I find this course very interesting.

By 刘纪蕊

Aug 11, 2020

对中国古代哲学思想有了初步了解，西安交通大学的老师对课程的设计很用心。会依据自己的水平和兴趣，继续学习相关课程，也会买来书籍去慢慢研读。老师们辛苦啦！

By Manyee W

Jul 22, 2016

I learnt a lot and have enjoyed the course. Than you all the teachers!

By Jack J

Oct 12, 2020

在学习西方哲学经典时，涉及到中国古典哲学而兴趣大增。谢谢西安交大这一网上课程。 该课程提供中国哲学经典一览，还望有精读课程能上线。

By sirius

Dec 4, 2018

深入浅出，旁征博引，受益匪浅，感谢老师们

界面简洁，文声相对，设问精妙，感谢产品们。

诸子百家，儒释道理，认识实践，感谢先人。

By Tiago d B G D

Sep 6, 2018

It would be perfect if the exams were translated to English.

By 梁晉維

May 17, 2016

very good.excellent lesson and very nice teachers.

By Kylin S

Oct 29, 2015

It's a good starting for Chinese Philosophy。

By ranma

Nov 17, 2015

教授们知识渊博，对经典著作信手拈来，对中国古代主要哲学思想高度总结，是绝对的一门好课！

By Dylan88

Jun 5, 2018

Clear interpretation; insight thinking

By XiuWen B

Aug 7, 2016

非常喜欢讲解老庄思想的老师，讲课如同说书，引人入胜却不枯燥，真想多听几节呢。

By 桂珊

Dec 15, 2015

特别好！！！！尤其是每小节的微视频，可以用在我自己的教学中，非常方便！！！

By Ada L Y

Jan 22, 2021

感谢老师们的授课，获益匪浅。对中国哲学思想，经典读物产生了更多的兴趣。

By 崔燕

Sep 16, 2017

非常好，顺便提个意见，希望别的课程能多点中文字幕，否则英文字幕没法学习

By 黄幼萍

Dec 28, 2015

很棒很受益的一个公开课，很希望各位老师能够单独每本著作出来开个公开课。

By Dylan88

Nov 5, 2018

Insightful and enlighed courses.

By 盛敏银

Jul 24, 2017

这门课程可以让人知道中国几部著名的哲学著作与哲学家。

By 王童

Aug 30, 2016

这门课很全面，很荣幸学了这门课，感谢老师们的辛苦付出

By 钱敏

Sep 6, 2015

老师讲课清晰易通，例子丰富，能吸引我深入翻阅更多书籍

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