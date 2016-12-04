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Jan 2, 2021
非常好, 大力讚! 引起我閱讀原著的興趣! 除了 "朱熹" 那課, 其餘都不難理解, 教授們都很能做到深入淺出. 特別喜歡燕教授的寓例於詩. 另, 孫子兵法那課, 如果能夠舉出歷代戰爭實例 與以說明, 那就更無敵了. 謝謝大家, 感恩感恩. 祝大家身體健康, 為傳承及普及中國文化 再繼續努力
MW
Jul 21, 2016
I learnt a lot and have enjoyed the course. Than you all the teachers!
By 植志元•
Dec 4, 2016
真的能学到很多很精奥的思想，老师讲解的水平与头发的灰白度成正比。关键还是要自己多去看相关的著作。
By Alina C•
Jul 25, 2016
讲孔子那位老师，把我的学习激情扑灭了。道德经的老师，讲得最好。
By 封广涛•
Feb 28, 2016
知识太落伍,很多扯淡......周易的作者和周易这个学问体系的作者都能混为一谈,逗我呢!
By Jack L•
Jan 3, 2021
非常好, 大力讚! 引起我閱讀原著的興趣! 除了 "朱熹" 那課, 其餘都不難理解, 教授們都很能做到深入淺出. 特別喜歡燕教授的寓例於詩. 另, 孫子兵法那課, 如果能夠舉出歷代戰爭實例 與以說明, 那就更無敵了. 謝謝大家, 感恩感恩. 祝大家身體健康, 為傳承及普及中國文化 再繼續努力
By Zheng X S•
Dec 8, 2016
Excelente curso, me ayudo a articular y poner en orden toda la información previa sobre el tema. Namo Amituofo. _()_ _()_ _()_
By Shili•
Aug 29, 2020
我是泰国学生，本就对中国文化和哲学有趣。这门课教授们讲课得非常好，让我更了解中国哲学，补充了自己的知识。我希望以后有更多的关于中国哲学课，还希望有中文字幕，因为有时候我听不懂，看到了字幕就能在字典找它的意思。
By 瀟湘•
Oct 25, 2016
It‘s not difficult， maybe I’m major in history， so I find this course very interesting.
By 刘纪蕊•
Aug 11, 2020
对中国古代哲学思想有了初步了解，西安交通大学的老师对课程的设计很用心。会依据自己的水平和兴趣，继续学习相关课程，也会买来书籍去慢慢研读。老师们辛苦啦！
By Manyee W•
Jul 22, 2016
I learnt a lot and have enjoyed the course. Than you all the teachers!
By Jack J•
Oct 12, 2020
在学习西方哲学经典时，涉及到中国古典哲学而兴趣大增。谢谢西安交大这一网上课程。 该课程提供中国哲学经典一览，还望有精读课程能上线。
By sirius•
Dec 4, 2018
深入浅出，旁征博引，受益匪浅，感谢老师们
界面简洁，文声相对，设问精妙，感谢产品们。
诸子百家，儒释道理，认识实践，感谢先人。
By Tiago d B G D•
Sep 6, 2018
It would be perfect if the exams were translated to English.
By 梁晉維•
May 17, 2016
very good.excellent lesson and very nice teachers.
By Kylin S•
Oct 29, 2015
It's a good starting for Chinese Philosophy。
By ranma•
Nov 17, 2015
教授们知识渊博，对经典著作信手拈来，对中国古代主要哲学思想高度总结，是绝对的一门好课！
By Dylan88•
Jun 5, 2018
Clear interpretation; insight thinking
By XiuWen B•
Aug 7, 2016
非常喜欢讲解老庄思想的老师，讲课如同说书，引人入胜却不枯燥，真想多听几节呢。
By 桂珊•
Dec 15, 2015
特别好！！！！尤其是每小节的微视频，可以用在我自己的教学中，非常方便！！！
By Ada L Y•
Jan 22, 2021
感谢老师们的授课，获益匪浅。对中国哲学思想，经典读物产生了更多的兴趣。
By 崔燕•
Sep 16, 2017
非常好，顺便提个意见，希望别的课程能多点中文字幕，否则英文字幕没法学习
By 黄幼萍•
Dec 28, 2015
很棒很受益的一个公开课，很希望各位老师能够单独每本著作出来开个公开课。
By Dylan88•
Nov 5, 2018
Insightful and enlighed courses.
By 盛敏银•
Jul 24, 2017
这门课程可以让人知道中国几部著名的哲学著作与哲学家。
By 王童•
Aug 30, 2016
这门课很全面，很荣幸学了这门课，感谢老师们的辛苦付出
By 钱敏•
Sep 6, 2015
老师讲课清晰易通，例子丰富，能吸引我深入翻阅更多书籍