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Offered by

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Xi'an Jiaotong University

Syllabus - What you will learn from this course

Content RatingThumbs Up94%(1,567 ratings)
Week
1

Week 1

2 hours to complete

《周易》导读

2 hours to complete
12 videos (Total 79 min), 1 reading, 1 quiz
Week
2

Week 2

2 hours to complete

《道德经》导读

2 hours to complete
8 videos (Total 65 min), 1 reading, 1 quiz
Week
3

Week 3

2 hours to complete

《论语》导读

2 hours to complete
8 videos (Total 52 min), 1 reading, 1 quiz
Week
4

Week 4

2 hours to complete

《大学》和《中庸》导读

2 hours to complete
8 videos (Total 75 min), 1 reading, 1 quiz

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