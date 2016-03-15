这是一个全球化、信息化、快餐化的时代；全球化拷问着人们的文化根基，信息化拷问着人们的价值信仰，快餐化拷问着人们的经典阅读。 民族的就是世界的。为继承弘扬中华文化传统，我们特意打造这门课，希冀提供一个阅读哲学经典、传承中国文化、铸造民族精神的平台，让中国文化走向世界、走向未来。
中国哲学经典著作导读Xi'an Jiaotong University
About this Course
Offered by
Xi'an Jiaotong University
Xi'an Jiaotong University is one of the oldest institutions of higher learning in China. Founded in Shanghai in 1896 as Nanyang Public, it was renamed Jiaotong University in 1921. In 1956, at the direction of the State Council, the university was moved to Xi’an, an important historical city, and renamed Xi'an Jiaotong University (XJTU). Now, XJTU is a comprehensive research university offering programs in ten areas—science, engineering, medicine, economics, management, humanities, art, law, philosophy and education. XJTU features 26 schools, 8 undergraduate residential colleges, 12 teaching hospitals, and serves about 30,000 full-time students, including over 14,600 graduate students.
Syllabus - What you will learn from this course
《周易》导读
《周易》纲纪群伦，广大精微，包罗万象，是中华文明的源头活水，是中国传统思想文化中自然哲学与人文实践的理论根源，是古代汉民族思想、智慧的结晶。燕老师讲授的《周易》导读，在对《周易》基本知识讲解的基础上， 力求通过古今结合，中外对比的讲解方式，从人生观，道德观和对话观等全新的角度，深入阐释《周易》三个重要的卦的卦辞和爻辞，以及它们所蕴含的启示，希冀能帮助你揭开这一古老而神秘的宝典的面纱。《周易》的作者是谁？《周易》呈现了怎样的人生观，道德观和对话观？你认为《周易》在这些方面会带给你什么样的启示？希望你带着自己的思考，参与到此专题的学习中，并能够更好掌握《周易》的基本概念，更重要的是能获得学习《周易》的方法。学习之余，你可通过选取《周易正义》，《周易今注今译》等专著进行更进一步的学习，做到孔子所讲的“玩索而有得”。
《道德经》导读
“一个人在中国文化中被称为老子，大家还没什么意见，那这个人一定有蛮高的智慧才可以。”关于老子的记载并不多，在《史记》里边有《老子韩非子列传》共有四百五十个字左右提到过老子，从《老子韩非子列传》提到的关于“孔子向老子问道”的内容记载，我们可以引申出来中国文化和中国哲学的基本的架构其实就是儒道互补。朱光潜先生曾说过，以往发生的很多轰轰烈烈的事儿和我们有多少干系呢，只有那些思想家的智慧像黑夜中的星星，在黑暗中指点我们前进的道路。让我们跟着课程，寻找智慧的光芒。
《论语》导读
孔子是我国最伟大的思想家之一，同时也许也是对后世影响最大的一位。无论是他提出的“礼”、“义”观，还是他所奉行的“中庸之道”，都在中国传承了千年。上至帝王将相，下至贩夫走卒，都潜移默化地受着孔子的影响。理解孔子，是理解中国文化基因的必然。在本次课程中，妥建清老师将从《论语》的形式题材、文本意义出发，深入到孔子的学习方法、思想内涵，从而推至后世对于孔子的历史评价，以期能帮助你更好地理解孔子，认识到一个丰满的、立体的“孔子”。孔子作为儒家的创始人，他的思想始终扎根于中国传统文化的最深处，而他对于“仁”的体悟以及他的学习思考方法，也对我们当下的工作学习有着极强的现实意义。
《大学》和《中庸》导读
《礼记》是一部经典的儒家思想著作，其中以《大学》《中庸》两篇最具有代表性，深刻阐述了儒家学者的人生目标、政治目标以及修养功夫。龚老师将在本次课程中重点为你介绍中庸与中和精神的践行意义、践行方法以及如何清除障碍以坚守中庸。此外还包括对《大学》中八条目政治意义的具体阐发，详细阐述了儒家对于弟子应承担修身、齐家、治国、平天下的政治期许以及他们所应具备的生命操守，生动形象地为我们揭示了作为一个合格的儒生应该具备何种操守，又应该以何种修养功夫完成自我修炼实现＂自成＂。
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TOP REVIEWS FROM 中国哲学经典著作导读
I learnt a lot and have enjoyed the course. Than you all the teachers!
Interesting material! It is really useful to understand the basic of Chinese phylosophy.
非常好, 大力讚! 引起我閱讀原著的興趣! 除了 "朱熹" 那課, 其餘都不難理解, 教授們都很能做到深入淺出. 特別喜歡燕教授的寓例於詩. 另, 孫子兵法那課, 如果能夠舉出歷代戰爭實例 與以說明, 那就更無敵了. 謝謝大家, 感恩感恩. 祝大家身體健康, 為傳承及普及中國文化 再繼續努力
《心经》和王阳明心学两个部分比较难，其他课程难度不会很大。感谢老师的辛苦付出。可能是因为公开课，所以整体课程难度不是很大，内容需要自己另外学习的比较多。
Frequently Asked Questions
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