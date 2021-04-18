Learner Reviews & Feedback for Повествование и влияние: Эффектная коммуникация by Macquarie University
About the Course
Амбициозного видения будущего вашей организации недостаточно. Как вам донести это видение до коллег, чтобы они присоединились к вам? Способность эффективно общаться и убеждать других является ключевым навыком лидера. Традиционные и основанные на здравом смысле модели коммуникации и убеждения часто не отражают сложную природу «влияния». Благодаря структурированным учебным мероприятиям (видео лекции, тесты, подсказки для обсуждения и письменные задания), этот курс поможет вам развить способность к правильному общению в различных ситуационных и культурных контекстах, что сделает вас влиятельным лидером....
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1 - 1 of 1 Reviews for Повествование и влияние: Эффектная коммуникация
By Jaroslav G
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Apr 18, 2021
Blending academic textbook-level lecturing with kind of standard coaching - didn't work. And too much abbrevations to my taste.
Many good insights came with the supplementary matherials they recommended.