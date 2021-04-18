Chevron Left
Back to Повествование и влияние: Эффектная коммуникация

Learner Reviews & Feedback for Повествование и влияние: Эффектная коммуникация by Macquarie University

About the Course

Амбициозного видения будущего вашей организации недостаточно. Как вам донести это видение до коллег, чтобы они присоединились к вам? Способность эффективно общаться и убеждать других является ключевым навыком лидера. Традиционные и основанные на здравом смысле модели коммуникации и убеждения часто не отражают сложную природу «влияния». Благодаря структурированным учебным мероприятиям (видео лекции, тесты, подсказки для обсуждения и письменные задания), этот курс поможет вам развить способность к правильному общению в различных ситуационных и культурных контекстах, что сделает вас влиятельным лидером....
Filter by:

1 - 1 of 1 Reviews for Повествование и влияние: Эффектная коммуникация

By Jaroslav G

Apr 18, 2021

Blending academic textbook-level lecturing with kind of standard coaching - didn't work. And too much abbrevations to my taste.

Many good insights came with the supplementary matherials they recommended.

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder