Амбициозного видения будущего вашей организации недостаточно. Как вам донести это видение до коллег, чтобы они присоединились к вам? Способность эффективно общаться и убеждать других является ключевым навыком лидера. Традиционные и основанные на здравом смысле модели коммуникации и убеждения часто не отражают сложную природу «влияния». Благодаря структурированным учебным мероприятиям (видео лекции, тесты, подсказки для обсуждения и письменные задания), этот курс поможет вам развить способность к правильному общению в различных ситуационных и культурных контекстах, что сделает вас влиятельным лидером.
Повествование и влияние: Эффектная коммуникацияMacquarie University
About this Course
What you will learn
Провести критическую оценку ряда теорий, чтобы расшифровать компоненты убедительной коммуникации
Применить ряд различных стратегий к различным контекстам для установки взаимопонимания, преодоления сопротивления и достижения согласия
Развейте навыки, чтобы интерпретировать мотивацию аудитории и влиять на то, как слушатели думают и чувствуют для поддержки ваших идей
Skills you will gain
- Communication
- Nonverbal Communication
- Rapport
- Influencing
Offered by
Macquarie University
Macquarie is ranked among the top one per cent of universities in the world, and with a 5-star QS rating, we are recognised for producing graduates who are among the most sought-after professionals in the world. Since our foundation 54 years ago, we have aspired to be a different type of university: one focused on fostering collaboration between students, academics, industry and society.
Syllabus - What you will learn from this course
Необходимое искусство убеждения: Понимание того, что важно для вашей аудитории
В основе убедительной коммуникации лежит глубокое понимание вашей аудитории и того, что она считает привлекательным. На этой неделе вы познакомитесь с основами теории убедительной коммуникации, включая модели обработки информации, мотивационные призывы, принятие сообщений, быстрое и медленное принятие решений и правила эффективного взаимодействия с людьми.
Расскажите свою историю: Освоение навыка эффектного повествования
Эффективное повествование начинается с разработки убедительного контента, а затем структурирования яркого повествования, которое пробудит воображение. На 2-й неделе вы узнаете, как применять принципы повествования, например, формировать начало, строить середину и создание мощного конца. Вы узнаете, как найти выигрышную идею для вашей истории, придать ей окраску с помощью эмоций и использовать метафоры, чтобы быстро связать понятия в умах людей.
Установка контакта с людьми: Развитие искренности и установка взаимопонимания
Развитие взаимопонимания и доверия является важнейшим аспектом убеждения, на самом деле, оно имеет решающее значение для любой формы поддерживающего человеческого взаимодействия. Часто это означает способность «читать» ситуацию и адаптировать подход соответствующим образом. На 3-й неделе вы узнаете, как говорить искренне и как быстро установить и поддерживать взаимопонимание. Способы, с помощью которых можно этого достичь, включают использование вербальных и невербальных сигналов, а также техники состыковки и копирования языка тела и голосовых особенностей другого человека.
Как вести беседы: Как создавать впечатление и управлять ходом влиятельных бесед
Групповые встречи могут произвести неизгладимое впечатление, поэтому важно, чтобы они были проходили успешно. Но чаще всего такие встречи непродуктивны. Стресс и напряженность на совещаниях также весьма распространены. На 4-й неделе вы узнаете, как провести влиятельную групповую беседу, планируя эффективную встречу, понимая, что следует и чего не следует делать на встрече, избегая группового мышления и зная, как принимать правильные решения. Вы также узнаете о силе управления впечатлениями.
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