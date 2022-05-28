About this Course

2,725 recent views
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Approx. 18 hours to complete
Russian

What you will learn

  • Провести критическую оценку ряда теорий, чтобы расшифровать компоненты убедительной коммуникации

  • Применить ряд различных стратегий к различным контекстам для установки взаимопонимания, преодоления сопротивления и достижения согласия

  • Развейте навыки, чтобы интерпретировать мотивацию аудитории и влиять на то, как слушатели думают и чувствуют для поддержки ваших идей

Skills you will gain

  • Communication
  • Nonverbal Communication
  • Rapport
  • Influencing
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 18 hours to complete
Russian

Instructors

Offered by

Placeholder

Macquarie University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

3 hours to complete

Необходимое искусство убеждения: Понимание того, что важно для вашей аудитории

3 hours to complete
6 videos (Total 34 min), 3 readings, 2 quizzes
Week
2

Week 2

3 hours to complete

Расскажите свою историю: Освоение навыка эффектного повествования

3 hours to complete
4 videos (Total 27 min), 2 readings, 2 quizzes
Week
3

Week 3

3 hours to complete

Установка контакта с людьми: Развитие искренности и установка взаимопонимания

3 hours to complete
5 videos (Total 34 min), 3 readings, 2 quizzes
Week
4

Week 4

3 hours to complete

Как вести беседы: Как создавать впечатление и управлять ходом влиятельных бесед

3 hours to complete
5 videos (Total 33 min), 1 reading, 2 quizzes

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