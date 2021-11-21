By Коробков В Н•
Nov 21, 2021
Отличный курс: в сжатой форме даются основы компьютерных сетей
By Филиппов В В•
Nov 10, 2021
Отличный курс! Заставил мозг поработать как надо)
By Ануфриев И В•
Dec 19, 2021
Крутой курс, много полезного узнал, спасибо!
By Пулина Г В•
Nov 9, 2021
Хороший курс, Спасибо!
By Захар р•
May 25, 2022
Мне все понравилось
By Бондаренко Е Г•
Nov 11, 2021
Отличный курс!
By Рихтик Д М•
Apr 17, 2022
хуї
By Дмитрий С•
Sep 14, 2021
Не было возможности сделать отписку с курса в приложении Coursera из-за чего сняли деньги с карты.