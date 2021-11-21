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Learner Reviews & Feedback for Основы компьютерных сетей by Google

4.9
stars
41 ratings
7 reviews

About the Course

Из этого курса вы получите всю необходимую информацию о компьютерных сетях. Мы познакомимся с принципами работы современных сетевых технологий и протоколов, изучим облачные сервисы и научимся устранять неполадки в сетях. Ещё вы узнаете, как использовать эти знания на собеседовании, а также при диагностике сбоев в реальном времени. К концу этого курса вы: ● Сможете описать компьютерные сети в контексте пятиуровневой модели. ● Будете знать все стандартные протоколы, отвечающие за TCP/IP-взаимодействия. ● Овладеете эффективными инструментами и технологиями для устранения сетевых неполадок. ● Познакомитесь с сетевыми службами, которые обеспечивают работу компьютерных сетей, например DNS и DHCP. ● Изучите концепцию "всё как услуга", а также получите понятие об облачных вычислениях и облачном хранилище....
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1 - 8 of 8 Reviews for Основы компьютерных сетей

By Коробков В Н

Nov 21, 2021

Отличный курс: в сжатой форме даются основы компьютерных сетей

By Филиппов В В

Nov 10, 2021

Отличный курс! Заставил мозг поработать как надо)

By Ануфриев И В

Dec 19, 2021

Крутой курс, много полезного узнал, спасибо!

By Пулина Г В

Nov 9, 2021

Хороший курс, Спасибо!

By Захар р

May 25, 2022

Мне все понравилось

By Бондаренко Е Г

Nov 11, 2021

Отличный курс!

By Рихтик Д М

Apr 17, 2022

хуї

By Дмитрий С

Sep 14, 2021

Н​е было возможности сделать отписку с курса в приложении Coursera из-за чего сняли деньги с карты.

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