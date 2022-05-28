Из этого курса вы получите всю необходимую информацию о компьютерных сетях. Мы познакомимся с принципами работы современных сетевых технологий и протоколов, изучим облачные сервисы и научимся устранять неполадки в сетях. Ещё вы узнаете, как использовать эти знания на собеседовании, а также при диагностике сбоев в реальном времени.
This course is part of the IT-поддержка Google Professional Certificate
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About this Course
Skills you will gain
- Ipv4
- Устранение неполадок
- Сетевая модель
- Система доменных имен
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
Syllabus - What you will learn from this course
Общие сведения о компьютерных сетях
Добро пожаловать! "Основы компьютерных сетей" – второй курс программы сертификации для специалистов IT-поддержки. В рамках первой недели вы получите общее представление об организации сетей. Мы изучим сетевые модели TCP/IP и OSI, а также посмотрим, как их уровни взаимодействуют друг с другом. Вы познакомитесь с основными сетевыми устройствами: кабелями, хабами, коммутаторами, маршрутизаторами, серверами и клиентами. Мы также поговорим о физическом и канальном уровнях нашей сетевой модели более подробно. К концу этого модуля вы будете представлять себе, как разные уровни модели вместе образуют сеть.
СЕТЕВОЙ УРОВЕНЬ
В рамках второй недели мы более подробно рассмотрим сетевой уровень. Вы познакомитесь с IP-адресацией и организацией подсетей. Мы узнаем, как выполняется инкапсуляция и как различные протоколы, например ARP, позволяют уровням сети взаимодействовать друг с другом. Мы рассмотрим маршрутизацию, ее протоколы, а также принципы работы интернета. К концу этого модуля вы сможете объяснить схему IP-адресации и процесс организации подсетей, научитесь выполнять двоичные вычисления для описания подсетей и будете понимать, как работает интернет.
Транспортный и прикладной уровни
В рамках третьей недели мы более подробно рассмотрим транспортный и прикладной уровни. К концу этого модуля вы сможете описать порты и сокеты TCP, назвать компоненты заголовка TCP, объяснить, чем отличаются протоколы с установлением соединения от протоколов без установления соединения, и рассказать, как TCP обеспечивает целостность данных.
Сетевые службы
Четвертая неделя курса посвящена сетевым службам. Мы узнаем, зачем нужна система DNS и как она работает. Ещё мы поговорим о том, как протокол DHCP упрощает администрирование сетей. К концу этого модуля вы сможете описать принципы работы DNS и DHCP, рассказать, как технологии NAT повышают безопасность сетей, а VPN и прокси-службы помогают пользователям подключаться к сети и защищают их.
About the IT-поддержка Google Professional Certificate
Эта программа сертификации из пяти курсов предназначена для подготовки специалистов IT-поддержки начального уровня. Она построена на базе нового плана обучения, разработанного компанией Google. 80 % студентов в США отметили, что программа положительно повлияла на их карьеру: они нашли работу, получили повышение или открыли новый бизнес. Программа является частью инициативы Grow with Google, в рамках которой мы помогаем создавать экономические возможности для каждого. Подробнее…
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