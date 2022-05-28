About this Course

21,456 recent views
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Course 2 of 5 in the
IT-поддержка Google
Beginner Level
Approx. 34 hours to complete
Russian

Skills you will gain

  • Ipv4
  • Устранение неполадок
  • Сетевая модель
  • Система доменных имен
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 2 of 5 in the
IT-поддержка Google
Beginner Level
Approx. 34 hours to complete
Russian

Instructor

Offered by

Placeholder

Google

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

6 hours to complete

Общие сведения о компьютерных сетях

6 hours to complete
15 videos (Total 47 min), 7 readings, 6 quizzes
Week
2

Week 2

5 hours to complete

СЕТЕВОЙ УРОВЕНЬ

5 hours to complete
17 videos (Total 67 min), 3 readings, 5 quizzes
Week
3

Week 3

5 hours to complete

Транспортный и прикладной уровни

5 hours to complete
10 videos (Total 43 min), 1 reading, 4 quizzes
Week
4

Week 4

6 hours to complete

Сетевые службы

6 hours to complete
15 videos (Total 70 min), 2 readings, 7 quizzes

About the IT-поддержка Google Professional Certificate

IT-поддержка Google

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