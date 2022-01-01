About this Professional Certificate

1,946 recent views
Эта программа сертификации из пяти курсов предназначена для подготовки специалистов IT-поддержки начального уровня. Она построена на базе нового плана обучения, разработанного компанией Google. 80 % студентов в США отметили, что программа положительно повлияла на их карьеру: они нашли работу, получили повышение или открыли новый бизнес. Программа является частью инициативы Grow with Google, в рамках которой мы помогаем создавать экономические возможности для каждого. Подробнее… После получения сертификата выпускники с разрешением на работу в США могут отправить свои данные напрямую Google, а также другим потенциальным работодателям, например Hulu, Infosys, Intel, Walmart. Эта программа также поможет вам подготовиться к экзаменам CompTIA A+, которые считаются обязательной частью стандартной сертификации в IT. Если вы сдадите их и пройдете программу, то получите двойную рекомендацию. Чтобы вам было проще овладеть базовыми навыками для работы в IT, мы предлагаем видеолекции, тесты и практические задания по устранению неполадок, обслуживанию клиентов, организации сетей, работе с операционными системами, администрированию и обеспечению безопасности. Вы познакомитесь с сотрудниками Google, карьера которых начиналась с IT-поддержки. Если вы будете заниматься по пять часов в неделю, то сможете получить сертификат примерно через 3–6 месяцев.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online courses
Start instantly and learn at your own schedule.
Flexible Schedule
Set and maintain flexible deadlines.
Beginner Level
Approximately 6 months to complete
Suggested pace of 10 hours/week
Russian
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online courses
Start instantly and learn at your own schedule.
Flexible Schedule
Set and maintain flexible deadlines.
Beginner Level
Approximately 6 months to complete
Suggested pace of 10 hours/week
Russian

What is a Professional Certificate?

Build the Skills to Get Job Ready

Whether you’re looking to start a new career, or change your current one, Professional Certificates on Coursera help you become job ready. Learn at your own pace, whenever and wherever it’s most convenient for you. Enroll today and explore a new career path with a 7 day free trial. You can pause your learning or end your subscription at any time.

Hands-On Projects

Apply your skills with hands-on projects and build a portfolio that showcases your job readiness to potential employers. You'll need to successfully finish the project(s) to earn your Certificate.

Earn a Career Credential

When you complete all of the courses in the program, you'll earn a Certificate to share with your professional network as well as unlock access to career support resources to help you kickstart your new career. Many Professional Certificates have hiring partners that recognize the Professional Certificate credential and others can help prepare you for a certification exam. You can find more information on individual Professional Certificate pages where it applies.

There are 5 Courses in this Professional Certificate

Course1

Course 1

Основы технической поддержки

4.9
stars
126 ratings
17 reviews
Course2

Course 2

Основы компьютерных сетей

4.9
stars
41 ratings
7 reviews
Course3

Course 3

Операционные системы и вы: как стать опытным пользователем

5.0
stars
16 ratings
3 reviews
Course4

Course 4

Системное администрирование и службы IT-инфраструктуры

4.5
stars
14 ratings
3 reviews

Instructor

Offered by

Placeholder

Google

Frequently Asked Questions

More questions? Visit the Learner Help Center.

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder