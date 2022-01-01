- Debugging
- Customer Service
- Network Protocols
- Encryption Algorithms
- Cloud Computing
- Устранение неполадок
- Linux
- Двоичный код
- Поддержка клиентов
- Ipv4
- Сетевая модель
- Система доменных имен
IT-поддержка Google Professional Certificate
Отличный старт для карьеры в IT. Благодаря навыкам, полученным в этой учебной программе, вы сможете начать работу в IT уже через 3–6 месяцев, даже если у вас ещё нет специального образования и опыта.
Offered By
What you will learn
Приобрести необходимые навыки для начальной позиции в сфере IT-поддержки.
Научиться выполнять повседневные задачи IT-поддержки: собирать компьютеры, настраивать беспроводные сети, устанавливать программы, отвечать на запросы клиентов и т. д.
Освоить все стадии поддержки клиентов – от обнаружения проблем до их устранения и отладки.
Познакомиться с ОС Linux, системами доменных имен, интерфейсом командной строки и двоичным кодом.
Skills you will gain
About this Professional Certificate
Applied Learning Project
В рамках этой программы вы будете выполнять множество типичных задач из сферы IT-поддержки, которые помогут вам подготовиться к реальной работе.
Например, вы научитесь собирать компьютеры, организовывать сети, создавать качественную документацию, анализировать подсети и пути маршрутизации, работать с беспроводными сетями, управлять ПО на устройстве, применять асимметричное шифрование, обрабатывать инциденты и выполнять множество других важных задач.
В результате вы овладеете навыками, которые необходимы системным аналитикам, специалистам поддержки, администраторам баз данных, техническим IT-работникам, специалистам по компьютерной технике и не только. Кроме того, в рамках программы доступны бесплатные ресурсы для старта и развития карьеры в IT: симуляторы собеседований и советы по их прохождению, семинары по составлению резюме (стоимостью 79 долларов США в месяц), а также карьерное консультирование.
Специальное образование и предыдущий опыт не требуются.
Специальное образование и предыдущий опыт не требуются.
What is a Professional Certificate?
Build the Skills to Get Job Ready
Whether you’re looking to start a new career, or change your current one, Professional Certificates on Coursera help you become job ready. Learn at your own pace, whenever and wherever it’s most convenient for you. Enroll today and explore a new career path with a 7 day free trial. You can pause your learning or end your subscription at any time.
Hands-On Projects
Apply your skills with hands-on projects and build a portfolio that showcases your job readiness to potential employers. You'll need to successfully finish the project(s) to earn your Certificate.
Earn a Career Credential
When you complete all of the courses in the program, you'll earn a Certificate to share with your professional network as well as unlock access to career support resources to help you kickstart your new career. Many Professional Certificates have hiring partners that recognize the Professional Certificate credential and others can help prepare you for a certification exam. You can find more information on individual Professional Certificate pages where it applies.
There are 5 Courses in this Professional Certificate
Основы технической поддержки
Это первый курс программы, которая должна подготовить вас к роли специалиста IT-поддержки начального уровня. В нем вы познакомитесь с миром информационных технологий (или IT) и различными его компонентами, такими как аппаратное обеспечение компьютера, Интернет, ПО, устранение неполадок и поддержка клиентов. Мы покажем, как проходит собеседование для технического специалиста, и расскажем, как лучше к нему подготовиться. Курс охватывает целый ряд тем из сферы IT. Пройдя его, вы поймете, чего ждать от этой программы.
Основы компьютерных сетей
Из этого курса вы получите всю необходимую информацию о компьютерных сетях. Мы познакомимся с принципами работы современных сетевых технологий и протоколов, изучим облачные сервисы и научимся устранять неполадки в сетях. Ещё вы узнаете, как использовать эти знания на собеседовании, а также при диагностике сбоев в реальном времени.
Операционные системы и вы: как стать опытным пользователем
С помощью видеолекций и практических заданий в рамках этого курса вы познакомитесь с главными компонентами операционной системы и научитесь выполнять важнейшие операции по управлению программами и пользователями, а также настройке аппаратного ПО. А в конце мы расскажем вам, как этот материал может пригодиться вам при прохождении собеседования.
Системное администрирование и службы IT-инфраструктуры
В этом курсе мы переключимся с работы на одном компьютере на обслуживание целого парка устройств. Системное администрирование – это сфера в IT, связанная с поддержкой компьютерных систем в многопользовательской среде. Из этого курса вы узнаете о службах инфраструктуры, которые поддерживают работу любых организаций – от небольших компаний до огромных корпораций. Мы разберем облачные технологии: подробно рассмотрим управление ресурсами, инфраструктуру и не только. Вы научитесь настраивать серверы, использовать стандартные инструменты для управления компьютерами и пользовательскими данными, а также для организации эффективной работы сотрудников. Наконец, мы расскажем об аварийном восстановлении IT-инфраструктуры.
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
Frequently Asked Questions
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