Learner Reviews & Feedback for Біти і байти комп’ютерної мережі by Google
About the Course
Цей курс має на меті детальний огляд принципу роботи комп’ютерних мереж. Ми розглянемо відомості про сучасні мережеві технології, протоколи, хмарні сховища, практичні заходи та способи усунення несправностей у мережі.
Пройшовши цей курс, ви зможете:
● описати комп’ютерну мережу в контексті п’ятирівневої моделі;
● пояснити принцип роботи всіх стандартних протоколів, пов’язаних зі зв’язком TCP/IP;
● застосовувати потужні інструменти та засоби усунення несправностей у мережі;
● пояснити принцип функціонування мережевих служб, як-от DNS і DHCP, які забезпечують роботу комп’ютерних мереж;
● пояснити принцип хмарних обчислень і знатимете все про сервіси і хмарні сховища....