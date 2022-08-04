Цей курс має на меті детальний огляд принципу роботи комп’ютерних мереж. Ми розглянемо відомості про сучасні мережеві технології, протоколи, хмарні сховища, практичні заходи та способи усунення несправностей у мережі.
This course is part of the IT-підтримка від Google Professional Certificate
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About this Course
Skills you will gain
- Ipv4
- Система доменних імен (DNS)
- усунення несправностей
- мережева модел
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Syllabus - What you will learn from this course
Організація мереж. Вступ
Вітаємо на курсі "Організація мереж" програми сертифікації фахівців з ІТ-підтримки! На першому тижні цього курсу ми розглянемо основні відомості про комп’ютерні мережі. Ми дізнаємося про мережеві моделі TCP/IP та OSI, а також про те, як мережеві рівні взаємодіють між собою. Ми також розглянемо основні відомості про мережеві пристрої, як-от кабелі, концентратори, комутатори, маршрутизатори, сервери та клієнти. Крім того, ми детальніше ознайомимося з фізичним і канальним рівнями мережевої моделі. Пройшовши цей модуль, ви дізнаєтеся, як різні рівні мережевої моделі разом утворюють мережу.
Мережевий рівень
На другому тижні цього курсу ми детальніше розглянемо мережевий рівень. Ми дізнаємося про схему IP-адресації та про те, як працюють підмережі. Ми розглянемо, як працює інкапсуляція і як протоколи на кшталт ARP дозволяють різним шарам мережі обмінюватися даними. Також ми розглянемо основи маршрутизації, протоколи маршрутизації й те, як працює Інтернет. Пройшовши цей модуль, ви зможете описати схему IP-адресації, виконати двійкове обчислення для опису підмереж та зрозумієте, як працює підмережа й Інтернет.
Транспортний і прикладний рівні
На третьому тижні цього курсу ми розглянемо транспортний і прикладний рівні. Пройшовши цей модуль, ви вмітимете описати порти і роз’єми TCP, визначити різні компоненти заголовка TCP, показати різницю між протоколами, орієнтованими на з’єднання, і протоколами без з’єднання, а також пояснити, як TCP використовується для забезпечення цілісності даних.
Мережеві послуги
На четвертому тижні цього курсу ми ознайомимося з мережевими послугами. Ми дізнаємося, навіщо потрібен DNS і як він працює. Ми також покажемо вам, чому DHCP спрощує адміністрування мережі. Пройшовши цей модуль, ви зможете описати, як працюють протоколи DNS і DHCP, як технології NAT допомагають захищати мережі, а також як VPN і проксі-служби допомагають користувачам безпечно користуватися Інтернетом.
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