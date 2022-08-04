About this Course

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Course 2 of 5 in the
IT-підтримка від Google Professional Certificate
Beginner Level
Approx. 25 hours to complete
Ukrainian

Skills you will gain

  • Ipv4
  • Система доменних імен (DNS)
  • усунення несправностей
  • мережева модел
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 2 of 5 in the
IT-підтримка від Google Professional Certificate
Beginner Level
Approx. 25 hours to complete
Ukrainian

Instructor

Offered by

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Google

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

4 hours to complete

Організація мереж. Вступ

4 hours to complete
15 videos (Total 47 min), 7 readings, 6 quizzes
Week
2

Week 2

4 hours to complete

Мережевий рівень

4 hours to complete
18 videos (Total 68 min), 3 readings, 5 quizzes
Week
3

Week 3

4 hours to complete

Транспортний і прикладний рівні

4 hours to complete
11 videos (Total 45 min), 1 reading, 4 quizzes
Week
4

Week 4

5 hours to complete

Мережеві послуги

5 hours to complete
15 videos (Total 70 min), 2 readings, 7 quizzes

About the IT-підтримка від Google Professional Certificate

IT-підтримка від Google

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