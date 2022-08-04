На основі відеолекцій, демонстрацій і практичних завдань у рамках цього курсу ви дізнаєтеся про основні компоненти операційної системи і про те, як виконувати такі важливі завдання, як керування програмним забезпеченням і користувачами та налаштування апаратного забезпечення.
This course is part of the IT-підтримка від Google Professional Certificate
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About this Course
Skills you will gain
- Powershell
- Linux
- файлові системи Linux
- інтерфейс командного рядка
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
Syllabus - What you will learn from this course
Навігація системою
Вітаємо на курсі "Операційні системи" у рамках програми сертифікації для фахівців з ІТ-підтримки! На першому тижні цього курсу ми розглянемо основні відомості про операційні системи (ОС) Windows і Linux. Ми вивчимо, як працюють каталоги й файли в ОС Windows та Linux. Також ви дізнаєтеся про практичні способи маніпулювання файлами та каталогами за допомогою графічного інтерфейсу користувача Windows (GUI), інтерфейсу командного рядка Windows (CLI) та оболонки Linux. Після проходження цього модуля ви зможете взаємодіяти з файлами та каталогами і виконувати основні текстові маніпуляції в ОС Windows і Linux.
Користувачі та дозволи
На другому тижні цього курсу ми дізнаємося про налаштування користувачів та дозволів в операційних системах Windows та Linux. Як фахівцю з ІТ-підтримки, вам важливо знати, як надати відповідні дозволи користувачам та групам в операційних системах Windows та Linux. Пройшовши цей модуль, ви вмітимете додавати, змінювати та видаляти користувачів на комп’ютері та в певних файлах і папках за допомогою графічного інтерфейсу Windows, інтерфейсу командного рядка Windows і оболонки Linux.
Керування пакетами та програмним забезпеченням
На третьому тижні цього курсу ви дізнаєтеся більше про керування пакетами і програмним забезпеченням в ОС Windows і ОС Linux. Важливо знати, як встановлюються пакети і як відбувається керування пристроями та драйверами в цих операційних системах. Також ми детальніше розглянемо різні способи створення пакетів і стиснення файлів. Пройшовши цей модуль, ви дізнаєтеся, як створювати, оновлювати та вилучати програмне забезпечення за допомогою графічного інтерфейсу ОС Windows, інтерфейсу командного рядка ОС Windows і оболонки Linux.
Файлові системи
Протягом четвертого тижня цього курсу ми дізнаємося про роботу файлових систем для ОС Windows і Linux. Ми з’ясуємо, які є типи файлових систем і чому вони відрізняються для різних операційних систем. Ми дізнаємося про створення розділів на дисках та віртуальну пам’ять, а також важливість цих компонентів у роботі фахівців з ІТ-підтримки. Крім того, ми розглянемо способи встановлення та видалення файлових систем, навчимося переглядати інформацію про використання диска і усувати збої в роботі файлових систем. Після проходження цього модуля ви вмітимете самостійно розділити і відформатувати диск як у Windows, так і в Linux.
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