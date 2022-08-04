About this Course

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Course 3 of 5 in the
IT-підтримка від Google Professional Certificate
Beginner Level
Approx. 31 hours to complete
Ukrainian

Skills you will gain

  • Powershell
  • Linux
  • файлові системи Linux
  • інтерфейс командного рядка
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 3 of 5 in the
IT-підтримка від Google Professional Certificate
Beginner Level
Approx. 31 hours to complete
Ukrainian

Instructor

Offered by

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Google

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

6 hours to complete

Навігація системою

6 hours to complete
32 videos (Total 94 min), 10 readings, 5 quizzes
Week
2

Week 2

4 hours to complete

Користувачі та дозволи

4 hours to complete
16 videos (Total 67 min), 4 readings, 3 quizzes
Week
3

Week 3

6 hours to complete

Керування пакетами та програмним забезпеченням

6 hours to complete
16 videos (Total 58 min), 14 readings, 6 quizzes
Week
4

Week 4

5 hours to complete

Файлові системи

5 hours to complete
16 videos (Total 52 min), 9 readings, 3 quizzes

About the IT-підтримка від Google Professional Certificate

IT-підтримка від Google

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