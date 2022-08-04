- Хмарні ресурси
- Налагодження
- Алгоритми та методи шифрування
- Обслуговування клієнтів
- Мережеві протоколи
- підтримка клієнтів
- Двійковий код
- Linux
- усунення несправностей
- Ipv4
- Система доменних імен (DNS)
- мережева модел
IT-підтримка від Google Professional Certificate
Ваш шлях до кар’єри у сфері ІТ. Завдяки цій програмі здобудете навички, необхідні для початку роботи за менше ніж 6 місяців. Від вас не вимагатиметься диплом або досвід роботи.
Offered By
What you will learn
Ви отримаєте навички, необхідні для успішної роботи у сфері ІТ на початковому рівні
Ви навчитеся виконувати завдання: збирати комп’ютери, створювати бездротові мережі, встановлювати програми й обслуговувати клієнтів
Ви дізнаєтесь, як забезпечити комплексну підтримку клієнтів, починаючи з виявлення проблем і закінчуючи усуненням несправностей
Ви навчитеся використовувати операційні системи, зокрема Linux, системи доменних імен, інтерфейс командного рядка та двійковий код
Skills you will gain
About this Professional Certificate
Applied Learning Project
Ця програма передбачає понад 100 годин навчання та сотні практичних тестів, які допоможуть змоделювати реальні сценарії ІТ-підтримки, що мають вирішальне значення для кар’єрного успіху.
Ми пропонуємо інтерактивний контент, ексклюзивно розроблений співробітниками Google з багаторічним досвідом роботи у сфері ІТ.
На основі відео, тестів і практичних занять ви дізнаєтеся корисну інформацію про усунення несправностей, обслуговування клієнтів, організацію мереж, операційні системи та заходи безпеки, – усе це базові ІТ-навички, необхідні для отримання роботи початкового рівня.
Крім того, ви навчитеся використовувати мережеві протоколи, хмарні ресурси, операційні системи Windows та Linux, командний рядок Linux, дізнаєтеся, що таке системне адміністрування, алгоритми й методи шифрування тощо.
Усі ці навички зараз найбільше користуються попитом на ринку кваліфікованої праці.
Диплом та досвід роботи не вимагаються.
Диплом та досвід роботи не вимагаються.
What is a Professional Certificate?
Build the Skills to Get Job Ready
Whether you’re looking to start a new career, or change your current one, Professional Certificates on Coursera help you become job ready. Learn at your own pace, whenever and wherever it’s most convenient for you. Enroll today and explore a new career path with a 7 day free trial. You can pause your learning or end your subscription at any time.
Hands-On Projects
Apply your skills with hands-on projects and build a portfolio that showcases your job readiness to potential employers. You'll need to successfully finish the project(s) to earn your Certificate.
Earn a Career Credential
When you complete all of the courses in the program, you'll earn a Certificate to share with your professional network as well as unlock access to career support resources to help you kickstart your new career. Many Professional Certificates have hiring partners that recognize the Professional Certificate credential and others can help prepare you for a certification exam. You can find more information on individual Professional Certificate pages where it applies.
There are 5 Courses in this Professional Certificate
Основи технічної підтримки
Цей курс є першим із серії, розробленої для підготовки фахівців з IT-підтримки початкового рівня. У цьому курсі ви познайомитеся зі світом інформаційних технологій, або ІТ. Ви дізнаєтеся про різні аспекти сфери інформаційних технологій, зокрема, про апаратне та програмне забезпечення комп’ютера, Інтернет, усунення несправностей та обслуговування клієнтів. Цей курс охоплює найрізноманітніші теми в галузі ІТ, а також дасть вам уявлення про програму сертифікації.
Біти і байти комп’ютерної мережі
Цей курс має на меті детальний огляд принципу роботи комп’ютерних мереж. Ми розглянемо відомості про сучасні мережеві технології, протоколи, хмарні сховища, практичні заходи та способи усунення несправностей у мережі.
Операційні системи і ви: як стати досвідченим користувачем
На основі відеолекцій, демонстрацій і практичних завдань у рамках цього курсу ви дізнаєтеся про основні компоненти операційної системи і про те, як виконувати такі важливі завдання, як керування програмним забезпеченням і користувачами та налаштування апаратного забезпечення.
Системне адміністрування і послуги ІТ-інфраструктури
Цей курс допоможе вам перейти від роботи з одним комп’ютером до адміністрування цілої мережі. Системне адміністрування – це галузь ІТ, яка відповідає за обслуговування комп’ютерних систем у середовищі з багатьма користувачами. На цьому курсі ви дізнаєтеся про інфраструктурні послуги, які підтримують роботу всіх організацій, як великих, так і малих. Ми детально розглянемо принцип роботи хмарних сховищ – від типових налаштувань хмарної інфраструктури до керування хмарними ресурсами. Ви також дізнаєтеся, як керувати серверами та налаштовувати їх і як використовувати типові інструменти для керування комп’ютерами, інформацією про користувачів і їх продуктивністю. Крім того, ви дізнаєтеся, як відновити ІТ-інфраструктуру вашої організації в разі масштабного збою в роботі.
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
Frequently Asked Questions
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Що таке ІТ-підтримка
Чому варто починати кар’єру у сфері ІТ?
Які базові знання необхідні?
Чи потрібно проходити курси у визначеному порядку?
Для яких напрямків діяльності підходить ця програма?
Які компанії наймають фахівців з ІТ-підтримки?
Ким я зможу працювати після отримання професійного сертифіката?
Для чого компанія Google створила цю програму?
Чи допоможе отриманий сертифікат скласти іспити CompTIA A+?
Чи є програма сертифікації Google для фахівців з ІТ-підтримки ліцензованою?
ки коштує ця програма сертифікації?
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