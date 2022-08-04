About this Professional Certificate

Підготуйтеся до кар’єри у сфері ІТ, яка інтенсивно розвивається. Досвід роботи або диплом не вимагаються. Пройдіть професійне навчання, розроблене Google: це дасть вам змогу в короткий термін отримати роботу з конкурентною платнею. Пройшовши 5 навчальних курсів, ви здобудете навички, необхідні для отримання роботи початкового рівня. 10 годин навчання на тиждень протягом не більш ніж 6 місяців – і ви отримаєте Професійний сертифікат від Google. 75 % випускників програми Професійної сертифікації від Google у США повідомляють про просування своєї кар’єри протягом 6 місяців після отримання сертифіката* Ця програма також підготує вас до іспитів CompTIA A+ – стандартної галузевої сертифікації для ІТ. Склавши обидва іспити, ви отримаєте подвійний сертифікат. Якщо ви бажаєте розвинути власні навички ІТ, ознайомтесь із Професійним сертифікатом “Автоматизація IT з Python від Google”. Ознайомитися з усіма Професійними сертифікатами від Google можна тут. *на основі відповідей у рамках опитування випускників програми, США, 2021 р
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online courses
Start instantly and learn at your own schedule.
Flexible Schedule
Set and maintain flexible deadlines.
Beginner Level
Approximately 8 months to complete
Suggested pace of 4 hours/week
Ukrainian
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online courses
Start instantly and learn at your own schedule.
Flexible Schedule
Set and maintain flexible deadlines.
Beginner Level
Approximately 8 months to complete
Suggested pace of 4 hours/week
Ukrainian

What is a Professional Certificate?

Build the Skills to Get Job Ready

Whether you’re looking to start a new career, or change your current one, Professional Certificates on Coursera help you become job ready. Learn at your own pace, whenever and wherever it’s most convenient for you. Enroll today and explore a new career path with a 7 day free trial. You can pause your learning or end your subscription at any time.

Hands-On Projects

Apply your skills with hands-on projects and build a portfolio that showcases your job readiness to potential employers. You'll need to successfully finish the project(s) to earn your Certificate.

Earn a Career Credential

When you complete all of the courses in the program, you'll earn a Certificate to share with your professional network as well as unlock access to career support resources to help you kickstart your new career. Many Professional Certificates have hiring partners that recognize the Professional Certificate credential and others can help prepare you for a certification exam. You can find more information on individual Professional Certificate pages where it applies.

There are 5 Courses in this Professional Certificate

Course1

Course 1

Основи технічної підтримки

Course2

Course 2

Біти і байти комп’ютерної мережі

Course3

Course 3

Операційні системи і ви: як стати досвідченим користувачем

Course4

Course 4

Системне адміністрування і послуги ІТ-інфраструктури

Instructor

Offered by

Placeholder

Google

Frequently Asked Questions

More questions? Visit the Learner Help Center.

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Placeholder
Placeholder
Placeholder