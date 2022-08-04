About this Course

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Course 1 of 5 in the
IT-підтримка від Google Professional Certificate
Beginner Level
Approx. 20 hours to complete
Ukrainian

Skills you will gain

  • підтримка клієнтів
  • Двійковий код
  • Linux
  • усунення несправностей
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 1 of 5 in the
IT-підтримка від Google Professional Certificate
Beginner Level
Approx. 20 hours to complete
Ukrainian

Instructor

Offered by

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Google

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

3 hours to complete

Знайомство з ІТ

3 hours to complete
14 videos (Total 51 min), 6 readings, 3 quizzes
Week
2

Week 2

4 hours to complete

Апаратне забезпечення

4 hours to complete
16 videos (Total 79 min), 7 readings, 4 quizzes
Week
3

Week 3

5 hours to complete

Операційна система

5 hours to complete
21 videos (Total 69 min), 6 readings, 5 quizzes
Week
4

Week 4

2 hours to complete

Організація мереж

2 hours to complete
13 videos (Total 43 min), 1 reading, 2 quizzes

About the IT-підтримка від Google Professional Certificate

IT-підтримка від Google

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