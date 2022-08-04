Цей курс є першим із серії, розробленої для підготовки фахівців з IT-підтримки початкового рівня. У цьому курсі ви познайомитеся зі світом інформаційних технологій, або ІТ. Ви дізнаєтеся про різні аспекти сфери інформаційних технологій, зокрема, про апаратне та програмне забезпечення комп’ютера, Інтернет, усунення несправностей та обслуговування клієнтів. Цей курс охоплює найрізноманітніші теми в галузі ІТ, а також дасть вам уявлення про програму сертифікації.
This course is part of the IT-підтримка від Google Professional Certificate
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About this Course
Skills you will gain
- підтримка клієнтів
- Двійковий код
- Linux
- усунення несправностей
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
Syllabus - What you will learn from this course
Знайомство з ІТ
Вітаємо на курсі "Основи технічної підтримки", який є першим етапом для отримання сертифіката фахівця з ІТ-підтримки! Реєструючись на цей курс, ви робите перший крок до початку кар’єри в галузі технологій. У перший тиждень курсу ми дізнаємося про те, як були винайдені комп’ютери, як вони змінилися з часом і як працюють сьогодні. Ми також дізнаємося про те, хто такий "фахівець з ІТ-підтримки" і в чому полягає його робота. У цьому модулі ви навчитеся рахувати за допомогою двійкового коду, як комп’ютер, і зрозумієте, чому ці розрахунки настільки важливі для суспільства. Тож розпочнімо!
Апаратне забезпечення
На другому тижні цього курсу ми дізнаємося, що міститься всередині комп’ютера. Ми дізнаємося все про компоненти апаратного забезпечення та різні деталі всередині комп’ютера. Ми розглянемо, що робить кожен компонент і як усі компоненти працюють разом для забезпечення функціональності комп’ютера. Під кінець цього модуля ви також знатимете, як зібрати комп’ютер із нуля!
Операційна система
На третьому тижні курсу ми ознайомимося з операційними системами. Ми обговоримо операційні системи, які зараз найбільше використовуються, і дізнаємося, як операційна система взаємодіє з апаратним забезпеченням комп’ютера. Ми розглянемо процес запуску операційної системи та покажемо вам, як установити операційні системи Windows, Linux і Mac OS X з нуля. Після закінчення цього модуля ви зможете безпосередньо взаємодіяти з операційними системами Windows і Linux через середовище Qwiklabs.
Організація мереж
На четвертому тижні цього курсу ми вивчатимемо організацію комп’ютерних мереж. Ми дізнаємося про історію Інтернету, а також, що таке "світова павутина". Крім того, ми обговоримо такі теми, як конфіденційність, безпека та потенційне майбутнє Інтернету. Ви також зрозумієте, чому Інтернет має обмеження, навіть сьогодні. Наприкінці цього модуля ви знатимете, як працює Інтернет, а також розумітимете його позитивний і негативний вплив на світ.
About the IT-підтримка від Google Professional Certificate
Підготуйтеся до кар’єри у сфері ІТ, яка інтенсивно розвивається. Досвід роботи або диплом не вимагаються. Пройдіть професійне навчання, розроблене Google: це дасть вам змогу в короткий термін отримати роботу з конкурентною платнею. Пройшовши 5 навчальних курсів, ви здобудете навички, необхідні для отримання роботи початкового рівня. 10 годин навчання на тиждень протягом не більш ніж 6 місяців – і ви отримаєте Професійний сертифікат від Google.
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