Learner Reviews & Feedback for Основи технічної підтримки by Google
About the Course
Цей курс є першим із серії, розробленої для підготовки фахівців з IT-підтримки початкового рівня. У цьому курсі ви познайомитеся зі світом інформаційних технологій, або ІТ. Ви дізнаєтеся про різні аспекти сфери інформаційних технологій, зокрема, про апаратне та програмне забезпечення комп’ютера, Інтернет, усунення несправностей та обслуговування клієнтів. Цей курс охоплює найрізноманітніші теми в галузі ІТ, а також дасть вам уявлення про програму сертифікації.
У кінці цього курсу ви:
● розумітимете, як працює двійкова система;
● зможете зібрати комп’ютер з нуля;
● зможете вибрати і встановити операційну систему на комп’ютері;
● розумітимете, що таке Інтернет, як він працює та як впливає на сучасний світ;
● дізнаєтеся, як створюються додатки та як вони працюють у системі комп’ютера;
● навчитеся використовувати загальні методології вирішення проблем і здобудете елементарні навички в галузі інформаційних технологій....