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Course 4 of 5 in the
IT-підтримка від Google Professional Certificate
Beginner Level
Approx. 24 hours to complete
Ukrainian

Skills you will gain

  • резервне копіювання
  • Служба каталогів
  • Lightway Directory Access Protocol (LDAP протокол швидкого доступу до каталогів)
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 4 of 5 in the
IT-підтримка від Google Professional Certificate
Beginner Level
Approx. 24 hours to complete
Ukrainian

Instructor

Offered by

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Google

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

3 hours to complete

Що таке системне адміністрування?

3 hours to complete
16 videos (Total 44 min), 6 readings, 3 quizzes
Week
2

Week 2

6 hours to complete

Мережеві служби та послуги інфраструктури

6 hours to complete
23 videos (Total 74 min), 6 readings, 10 quizzes
Week
3

Week 3

5 hours to complete

Служби програмного забезпечення та платформ

5 hours to complete
16 videos (Total 45 min), 10 readings, 6 quizzes
Week
4

Week 4

7 hours to complete

Служби каталогів

7 hours to complete
19 videos (Total 100 min), 11 readings, 6 quizzes

About the IT-підтримка від Google Professional Certificate

IT-підтримка від Google

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