Цей курс допоможе вам перейти від роботи з одним комп’ютером до адміністрування цілої мережі. Системне адміністрування – це галузь ІТ, яка відповідає за обслуговування комп’ютерних систем у середовищі з багатьма користувачами. На цьому курсі ви дізнаєтеся про інфраструктурні послуги, які підтримують роботу всіх організацій, як великих, так і малих. Ми детально розглянемо принцип роботи хмарних сховищ – від типових налаштувань хмарної інфраструктури до керування хмарними ресурсами. Ви також дізнаєтеся, як керувати серверами та налаштовувати їх і як використовувати типові інструменти для керування комп’ютерами, інформацією про користувачів і їх продуктивністю. Крім того, ви дізнаєтеся, як відновити ІТ-інфраструктуру вашої організації в разі масштабного збою в роботі.
This course is part of the IT-підтримка від Google Professional Certificate
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About this Course
Skills you will gain
- резервне копіювання
- Служба каталогів
- Lightway Directory Access Protocol (LDAP протокол швидкого доступу до каталогів)
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Syllabus - What you will learn from this course
Що таке системне адміністрування?
Вітаємо на курсі "Системне адміністрування" у межах програми сертифікації фахівців з ІТ-підтримки! На першому тижні цього курсу ми розглянемо основи системного адміністрування. Ми охопимо такі теми, як політики організації, послуги ІТ-інфраструктури, обслуговування користувачів та апаратного забезпечення, регулярне технічне обслуговування, усунення несправностей та врегулювання потенційних проблем. Пройшовши цей модуль, ви розумітимете, у чому полягають обов’язки системного адміністратора. Тож розпочнімо!
Мережеві служби та послуги інфраструктури
На другому тижні цього курсу ми дізнаємося про мережеві служби та послуги інфраструктури. Ми розглянемо, що таке послуги ІТ-інфраструктури та яку роль вони відіграють у системному адмініструванні. Ми також дізнаємося про серверні операційні системи, віртуалізацію, мережеві служби, DNS для вебслужб і про те, як усунути несправності в роботі мережевих служб. У процесі проходження цього модуля ви дізнаєтеся про найпоширеніші послуги ІТ-інфраструктури, з якими вам доведеться зіткнутися під час виконання завдань адміністрування системи.
Служби програмного забезпечення та платформ
На третьому тижні цього курсу ми дослідимо служби програмного забезпечення та платформ. Ми розглянемо, з якими типами служб програмного забезпечення та платформ ви можете зіткнутися як фахівець з IT-підтримки та як ними керувати. Ми дізнаємося, як налаштовувати служби електронної пошти, служби безпеки, файлові служби, служби друку та платформ. Ми розглянемо способи усунення несправностей у службах платформ та поширені проблеми, на які варто звернути увагу. Пройшовши цей модуль, ви знатимете, як налаштовувати служби ІТ-інфраструктури і як керувати ними, щоб сприяти продуктивності робочих процесів компанії, гарантувати захист інформації та підтримувати належне функціонування програмного забезпечення.
Служби каталогів
На четвертому тижні цього курсу ми ознайомимося зі службами каталогів. Зокрема, ми розглянемо, як працюють дві найпопулярніші служби каталогів – Active Directory і OpenLDAP. Ми поговоримо про концепцію централізованого керування та його переваги для системних адміністраторів у питаннях обслуговування й підтримки різних секторів ІТ-інфраструктури. Пройшовши цей модуль, ви знатимете, як додавати користувачів, паролі та використовувати групові політики в Active Directory і OpenLDAP.
About the IT-підтримка від Google Professional Certificate
Підготуйтеся до кар’єри у сфері ІТ, яка інтенсивно розвивається. Досвід роботи або диплом не вимагаються. Пройдіть професійне навчання, розроблене Google: це дасть вам змогу в короткий термін отримати роботу з конкурентною платнею. Пройшовши 5 навчальних курсів, ви здобудете навички, необхідні для отримання роботи початкового рівня. 10 годин навчання на тиждень протягом не більш ніж 6 місяців – і ви отримаєте Професійний сертифікат від Google.
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