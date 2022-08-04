Learner Reviews & Feedback for التفكير الناقد | Critical Thinking by Alfaisal University | KLD
About the Course
إن أهم ما يتميز به الإنسان عن سائر المخلوقات هو العقل البشري وما يتميز به من قدرات غير محدودة على التفكير والتحليل والإنتاج المعرفي، ولاستغلال هذه القدرات وتوظيفها في سبيل التطور ورفعة البشرية لا بد من استخدام العقل وتنشيطه، والعقل كباقي أعضاء الجسم يحتاج إلى العناية والغذاء والتدريب الجيد، وكي يتمكن العقل البشري من الوصول إلى أعلى درجات نشاطه في التفكير والتحليل والنقد والاستنتاج والإبداع وحل المشاكل فإنه سيحتاج إلى التدريب على التفكير، وقد يكون هذا التدريب على شكل اكتساب مهارات ومعارف، ومن أهم المواضيع التي يجب الاهتمام بها وبناء الوعي في كل ما يتعلق بها هو التفكير الناقد.
ومن هنا جاءت أهمية هذا البرنامج التدريبي في تعريف مفهوم التفكير والتفكير الناقد، وخصائص كل منهما، وتوضيح أنماط التفكير المختلفة وأهم ما يميزها، بالإضافة إلى التعرف على المهارات الواجب على الشخص امتلاكها كي يصبح مفكراً ناقداً جيداً. أما على الصعيد العملي فإن هذا البرنامج يسعى إلى تمكين المتدربين من توظيف ممارسات التفكير الناقد في المسائل الحياتية المختلفة، بالإضافة إلى تعريفهم بمعايير ومفاتيح التفكير الناقد، وأهم المعوقات التي قد تحد من فاعلية التفكير الناقد وكيفية التغلب عليها، كما يسعى البرنامج إلى توضيح مفهوم التفكير الإيجابي وعلاقته بالتفكير الناقد، وقواعده وطرق تحفيزه، وكيفية المحافظة على الحالة الإيجابية في عملية التفكير بشكل دائم....