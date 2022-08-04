إن أهم ما يتميز به الإنسان عن سائر المخلوقات هو العقل البشري وما يتميز به من قدرات غير محدودة على التفكير والتحليل والإنتاج المعرفي، ولاستغلال هذه القدرات وتوظيفها في سبيل التطور ورفعة البشرية لا بد من استخدام العقل وتنشيطه، والعقل كباقي أعضاء الجسم يحتاج إلى العناية والغذاء والتدريب الجيد، وكي يتمكن العقل البشري من الوصول إلى أعلى درجات نشاطه في التفكير والتحليل والنقد والاستنتاج والإبداع وحل المشاكل فإنه سيحتاج إلى التدريب على التفكير، وقد يكون هذا التدريب على شكل اكتساب مهارات ومعارف، ومن أهم المواضيع التي يجب الاهتمام بها وبناء الوعي في كل ما يتعلق بها هو التفكير الناقد.
التفكير الناقد | Critical ThinkingAlfaisal University | KLD
About this Course
هذا البرنامج مصمم للمتدربين الذينأنهوا أي برنامج تدريبي في مجال أنواع التفكير وأساسيات التفكير الإيجابي.
What you will learn
تعريف مفهومالتفكير وخصائصه ومستوياته.
تحليل أنماطالتفكير الناقد.
تنمية مهارات التفكير الناقد من خلال التمارين العملية.
تعريف مفهوم التفكير الإيجابي، وعلاقته بالتفكير الناقد.
Skills you will gain
- التفكير الإيجابي
- حل المشاكل
- التفكير التحليلي
- لتفكير الناقد
هذا البرنامج مصمم للمتدربين الذينأنهوا أي برنامج تدريبي في مجال أنواع التفكير وأساسيات التفكير الإيجابي.
Offered by
Alfaisal University | KLD
جامعة الفيصل هي جامعة تم إنشاؤها في عام 2002 بمبادرة من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة كأول جامعة أهلية غير ربحية في المملكة العربية السعودية، وهي جامعة مشهود لها بالتزامها بالمعايير العالمية للجودة ومتميزة باهتمامها بالطالب والبحث العلمي، وقد تم تصنيفها كإحدى أفضل الجامعات العالمية وفق الترتيب العالمي لأفضل 200 جامعة لا يزيد عمرها عن 50 سنة.
Syllabus - What you will learn from this course
التفكير
هذه الوحدة تعتبر المدخل الذي ستتعرف من خلاله على مفهوم التفكير والفرق بين التفكير والإدراك، بالإضافة إلى خصائص التفكير ومستوياته، وعناصر التفكير وهي اللغة والمفاهيم والصور الذهنية، وستتعرف أيضاً على أنماط التفكير الستة.
التفكير الناقد
ماذا نعني بالتفكير الناقد؟ هذا ما سنتعلمه في هذه الوحدة، حيث سنناقش مفهوم التفكير الناقد، ومهاراته، ومفاتيحه التي ستساعدك في التحكم بمحيطك، بالإضافة إلى استراتيجيات التفكير الناقد، وخطواته السبعة.
تنمية التفكير الناقد
هذه الوحدة هي عبارة عن تمارين وتطبيقات عملية تهدف إلى تنمية التفكير الناقد، كما تتناول معايير التفكير الناقد التي تُمثل خارطة الطريق للمفكر ناقد. وأخيراً كيفية التغلب على معوقات التفكير الناقد.
التفكير الإيجابي
وصلنا إلى الوحدة الأخيرة والتي ستتعرف من خلالها على مفهوم التفكير الإيجابي وقواعده، كما ستتعرّف على عدة طرق لتحفيز التفكير الإيجابي مثل النظر إلى الفوائد وعدم المبالغة في تعقيد الأمور وغيرها.
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