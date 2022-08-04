About this Course

Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Intermediate Level

هذا البرنامج مصمم للمتدربين الذينأنهوا أي برنامج تدريبي في مجال أنواع التفكير وأساسيات التفكير الإيجابي. 

Approx. 5 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • تعريف مفهومالتفكير وخصائصه ومستوياته.

  • تحليل أنماطالتفكير الناقد.

  • تنمية مهارات التفكير الناقد من خلال التمارين العملية. 

  • تعريف مفهوم التفكير الإيجابي، وعلاقته بالتفكير الناقد.

Skills you will gain

  • التفكير الإيجابي
  • حل المشاكل
  • التفكير التحليلي
  • لتفكير الناقد
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Intermediate Level

هذا البرنامج مصمم للمتدربين الذينأنهوا أي برنامج تدريبي في مجال أنواع التفكير وأساسيات التفكير الإيجابي. 

Approx. 5 hours to complete
Arabic

Instructors

Offered by

Placeholder

Alfaisal University | KLD

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1
Week 1
1 hour to complete

التفكير

1 hour to complete
5 videos (Total 24 min), 2 readings, 4 quizzes
Week
2
Week 2
1 hour to complete

التفكير الناقد

1 hour to complete
5 videos (Total 31 min), 1 reading, 6 quizzes
Week
3
Week 3
1 hour to complete

تنمية التفكير الناقد

1 hour to complete
4 videos (Total 25 min), 1 reading, 5 quizzes
Week
4
Week 4
2 hours to complete

التفكير الإيجابي

2 hours to complete
4 videos (Total 22 min), 1 reading, 5 quizzes

Frequently Asked Questions

More questions? Visit the Learner Help Center.

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Placeholder
Placeholder
Placeholder