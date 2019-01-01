Learner Reviews & Feedback for خدمة العملاء | Customer Service by Alfaisal University | KLD
About the Course
جذب العملاء هو عامل مؤثر وأساسي للبقاء في السوق، لكن في ظل المنافسة الشرسة أصبحت عملية الحفاظ على العملاء هي المهمة الأصعب، لذلك أصبحت عملية تطوير جسر من الثقة وتوفير قناة اتصال فعّالة بين الشركة وعملائها في مقدمة مهام ووظائف الشركة، وبالتالي أصبحت وظيفة خدمة العملاء (Customer Service) وظيفة استراتيجية حساسة تفوق أهميتها العديد من الوظائف الأخرى.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم خدمة العملاء، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم كيفية متابعة العملاء وطريقة التعامل مع متطلباتهم وشكواهم، تبيان مسؤوليات قسم خدمة العملاء، التعرف على فوائد إعداد خطة خدمة العملاء، استعراض الأشياء التي يجب تجنبها عند التعامل مع العملاء، إيضاح صفات موظف خدمة العملاء....