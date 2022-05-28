جذب العملاء هو عامل مؤثر وأساسي للبقاء في السوق، لكن في ظل المنافسة الشرسة أصبحت عملية الحفاظ على العملاء هي المهمة الأصعب، لذلك أصبحت عملية تطوير جسر من الثقة وتوفير قناة اتصال فعّالة بين الشركة وعملائها في مقدمة مهام ووظائف الشركة، وبالتالي أصبحت وظيفة خدمة العملاء (Customer Service) وظيفة استراتيجية حساسة تفوق أهميتها العديد من الوظائف الأخرى.
خدمة العملاء | Customer ServiceAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في مجال خدمة العملاء
Skills you will gain
- المهارات الخدمية
- خدمة العملاء
- مهارات التواصل
خبرة في مجال خدمة العملاء
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
خدمة العملاء
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم كيفية متابعة العملاء وطريقة التعامل مع متطلباتهم وشكواهم، تبيان مسؤوليات قسم خدمة العملاء، التعرف على فوائد إعداد خطة خدمة العملاء، استعراض الأشياء التي يجب تجنبها عند التعامل مع العملاء، إيضاح صفات موظف خدمة العملاء.
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