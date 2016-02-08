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Learner Reviews & Feedback for 大学化学 by Peking University

4.9
stars
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21 reviews

About the Course

本课程是北京大学开设的一门在线大学化学基础课，主要面向具有大学水平的化学初学者。课程内容基本涵盖全部基础化学概念。...

Top reviews

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1 - 21 of 21 Reviews for 大学化学

By 宋玉

Feb 7, 2016

老师讲的很全面，很细致，用平常的话语很好的帮助我们理解知识。适合大学生们学习，尤其是学习无机的时候

By pixinxin

Feb 28, 2016

卞江老师的课超级好，是我听过能激起学生学习兴趣为数不多的课程，希望自己能够坚持学习完该课程，为自己奠定基础知识。

By 秦璐

Oct 26, 2015

老师说的很好 我一个化学学生都觉得说的很基本 能让非化学的学生大概了解化学知识 很棒！很喜欢卞江老师！

By Yonggang

Apr 18, 2020

great course, great content, great teaching.

By 刘天一

Oct 27, 2018

i您就是当之无愧的北大教授！你是北大名师的旗帜。打造给学生另外一片天地！

就是习题不够

By 邢海峰

May 30, 2017

老师讲授带有启发性，善于引导学生思考，授课风格幽默，着重让学生把握精髓。

By 郭汝华

Apr 21, 2018

感觉老师挺幽默风趣的，课也挺有意思的。真的挺好的。

By 黄文柯

Jan 24, 2016

合适的化学程度，适合高二对化学感兴趣的人学习

By 凌子轩

Nov 30, 2016

非常的简介明了 就是测试题难度有点不足

By 王維煜

Jul 25, 2016

清楚傳授解惑增長知識，收穫良多！

By Jun D

Feb 10, 2021

l老师讲得很有意思！

By 徐铭超

Mar 27, 2016

Excellent

By Ziyuan L

Jul 26, 2020

老师讲的非常好

By 张仙明

Jul 6, 2016

好好好好好好好

By 呼啸

Mar 3, 2022

对我帮助很大

By 刘梓豪

Sep 17, 2016

很好的课程

By 王杰

Sep 3, 2016

讲得很好！

By 袁帅豪

Mar 6, 2016

讲的还好

By shaojie

Mar 3, 2016

nice

By 姚力

Sep 6, 2018

很棒

By Allendith

Jan 31, 2016

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