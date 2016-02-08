By 宋玉•
Feb 7, 2016
老师讲的很全面，很细致，用平常的话语很好的帮助我们理解知识。适合大学生们学习，尤其是学习无机的时候
By pixinxin•
Feb 28, 2016
卞江老师的课超级好，是我听过能激起学生学习兴趣为数不多的课程，希望自己能够坚持学习完该课程，为自己奠定基础知识。
By 秦璐•
Oct 26, 2015
老师说的很好 我一个化学学生都觉得说的很基本 能让非化学的学生大概了解化学知识 很棒！很喜欢卞江老师！
By Yonggang•
Apr 18, 2020
great course, great content, great teaching.
By 刘天一•
Oct 27, 2018
i您就是当之无愧的北大教授！你是北大名师的旗帜。打造给学生另外一片天地！
就是习题不够
By 邢海峰•
May 30, 2017
老师讲授带有启发性，善于引导学生思考，授课风格幽默，着重让学生把握精髓。
By 郭汝华•
Apr 21, 2018
感觉老师挺幽默风趣的，课也挺有意思的。真的挺好的。
By 黄文柯•
Jan 24, 2016
合适的化学程度，适合高二对化学感兴趣的人学习
By 凌子轩•
Nov 30, 2016
非常的简介明了 就是测试题难度有点不足
By 王維煜•
Jul 25, 2016
清楚傳授解惑增長知識，收穫良多！
By Jun D•
Feb 10, 2021
l老师讲得很有意思！
By 徐铭超•
Mar 27, 2016
Excellent
By Ziyuan L•
Jul 26, 2020
老师讲的非常好
By 张仙明•
Jul 6, 2016
好好好好好好好
By 呼啸•
Mar 3, 2022
对我帮助很大
By 刘梓豪•
Sep 17, 2016
很好的课程
By 王杰•
Sep 3, 2016
讲得很好！
By 袁帅豪•
Mar 6, 2016
讲的还好
By shaojie•
Mar 3, 2016
nice
By 姚力•
Sep 6, 2018
很棒
By Allendith•
Jan 31, 2016
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