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Instructor

Offered by

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Peking University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

绪论

2 hours to complete
12 videos (Total 54 min), 1 reading, 1 quiz
Week
2

Week 2

5 hours to complete

原子结构

5 hours to complete
26 videos (Total 229 min)
Week
3

Week 3

5 hours to complete

分子结构

5 hours to complete
16 videos (Total 179 min)
Week
4

Week 4

3 hours to complete

气体

3 hours to complete
9 videos (Total 85 min)

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