本课程是北京大学开设的一门在线大学化学基础课，主要面向具有大学水平的化学初学者。课程内容基本涵盖全部基础化学概念。
大学化学Peking University
About this Course
Offered by
Peking University
Peking University is determined to make its education openly accessible to students in China and around the world. With over 3000 faculty members, Peking University offers excellence in teaching and learning.
Syllabus - What you will learn from this course
绪论
什么是化学？我们为什么要学习和研究化学？化学的发展历程是什么？对这些问题的回答可以帮助我们对化学有一个初步但具体的认识。随着后续学习的深入，我们也会进一步加深对上述问题的理解。
原子结构
原子及亚原子粒子是物质世界的基础。从提出原子这个概念开始，人类经历了上千年才开始对原子结构有了更深入的理解。随着认识的深入，人们逐渐发现原子这种微小粒子具有奇妙的结构特征，而这些发现已经成为人类认识和理解自然现象的起点。
分子结构
分子以及分子中的化学键是化学的核心内容。搞清楚到什么是化学键以及为什么会存在化学键，对于理解化学的理论体系（以及名词体系）至关重要。前人对这两个问题的探索可以给我们很多启发。
气体
对于气体这种生活中经常遇到的相态，甚至包括气体定律，你都不会感到陌生。所以这部分知识的要点是气体分子运动论——一个可以把气体的统计性质展现出来的理论。
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TOP REVIEWS FROM 大学化学
卞江老师的课超级好，是我听过能激起学生学习兴趣为数不多的课程，希望自己能够坚持学习完该课程，为自己奠定基础知识。
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
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