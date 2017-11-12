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Learner Reviews & Feedback for 品读道家的智慧 by Xi'an Jiaotong University

4.7
stars
62 ratings
20 reviews

About the Course

儒家和道家，都是中国文化的主流。儒家塑造着国人的社会人格，道家则成就着国人的自然人格。道家的智慧，博大精深，学理深奥，以“道”为核心，以“自然”与“无为”为基本范畴，对为人处事与政治哲学有着深远的影响，具有重要的现代价值。 本课程主要分三大部分：道家的渊源和宗旨；老子其人其书其道；庄子其人其书其道。着重阐述了道家的渊源和宗旨，老子和庄子的智慧精要及其现代价值。...

Top reviews

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1 - 19 of 19 Reviews for 品读道家的智慧

By Xiao X

Nov 12, 2017

Very great course!

By llysums

Jul 25, 2017

品味中国古人的智慧

By Brian A

Aug 26, 2021

Very nice introduction to Taoism. Explained very well and easy to understand.

By ying z

Dec 23, 2020

从《中国哲学经典导读》这门课追韩教授的课追到这的，韩教授讲课确实有水平侃侃而谈信手拈来，里面有个章节视频放重复了导致内容有缺失，其他部分堪称完美，很赞哦~

By cloudxiao

Oct 28, 2016

谢谢老师的讲解，让我对道家文化有了进一步的了解。里面提到的知识和理论对人的一生都有益。

By chinadenis

Mar 15, 2020

讲的很好，虽然跟着老师学了一遍，但还要多看书，从而真正能够有所悟道。

By Xiaojie L

Feb 1, 2019

非常感谢韩教授讲的内容！很受启发，也很激励自己一步步前行。谢谢！

By 杨瑞奇

Aug 9, 2021

4.3的第一道测试题答案错了！帖子里面有讨论

By 黄粱一渡喜迁莺

Jul 9, 2017

谢谢老师。个人受益匪浅。期待新课程。

By Manyee W

Jul 22, 2016

謝謝老師！學了很多有用的知識！

By Yu-hsiu H

Aug 30, 2021

有些影片播放時卡

By Quack D

Aug 20, 2020

感谢老师带我入门

By 黄小博

Jun 4, 2016

很好的课程！

By Yong.L

Oct 2, 2016

极好

By Liu J

Sep 4, 2016

讲的比较浅显易懂，对老子和庄子两位中国古代哲学家其人物生平以及作品进行了一个概述，有助于我们了解人物的一些背景，这一部分讲的不错，我尤其喜欢韩老师讲解的老子的故乡陈国对月亮、女性的尊重，以及“君子就像月亮，光而不耀”这里。

从内容来看这门课程更偏向“导读”“导论”“绪论”，注重讲解道家传递出来的精神和心态，不过因为时间关系除了在老子部分中对“上善若水”一章进行了详细的阐述，其余章节并没有像这样仔细逐一分析讲解，感觉在这样小的在线课程中强行把老庄都塞进去略显仓促了，希望以后韩老师还能继续推出新的道家课程，可以把老子和庄子分开讲授，且能够结合《道德经》与《庄子》文本进行更加具体的分析。

除此外其它一些小知识的补充也非常棒，比如“交通”一词最早出自于《易经》的否卦和泰卦，天地交而万物通等等。

总之很感谢韩老师的授课！

By 任洋

Dec 5, 2016

和之前看过的另外一门课中的内容相差不大，有少许补充。讲师用的是中国大陆典型的马哲解析道家智慧，简单清晰，但笼统而不深入。

By libra

Dec 5, 2016

老师讲得好，但课程维护需要加强

By masterblue

Aug 17, 2016

讲的还是蛮清楚的

By Iskandar L

Jan 3, 2017

Good Introduction

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